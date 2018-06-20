搶搭世足賽熱潮 宜蘭三星7月辦水田足球賽

宜蘭三星2018有機米香節將登場，今年搶搭2018世足賽熱潮，活動期間將舉辦4場水田足球賽，三星鄉長黃錫墉（中）20日率公所足球隊對戰村長足球隊，先為活動暖身造勢。（三星鄉公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 107年6月20日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣20日電）今年7月登場的宜蘭縣三星鄉有機米香節為搶搭世界盃足球賽熱潮，在活動期間將舉辦4場水田足球賽，屆時將可欣賞運動好手在田地泥濘中競技，精彩可期。



一年一度的宜蘭縣三星鄉有機米香節，將於7月7日起一連兩天，在鄉內省道台7丙中油加油站旁登場。鄉公所在活動期間除將安排做粿、蔥油餅及米苔目等傳統美食手作體驗活動之外，還有農民市集、藝文表演及土拖拉力賽。



此外，搶搭世界盃足球賽熱潮，在活動期間也將舉辦4場水田足球賽。



為替活動宣傳，三星鄉長黃錫墉今天率領公所足球隊，對上村長足球隊，雙方在泥濘田地中展現腳上功夫，不論是傳球還是射門，實力都不可小看。



黃錫墉受訪時表示，足球是全世界最多人著迷的運動，為讓遊客感受世足賽氣氛，鄉公所特別打造一座簡易水田足球場。在有機米香節活動期間，每天有2場次各4組競賽，每組隊員5人，比賽時間3分鐘。冠亞軍隊伍將可獲得三星鄉特產上將梨與三星米。



他說，無法前往俄羅斯感受世足賽氣氛的民眾，屆時可前往有機米香節活動會場，參觀另類有趣的水田足球賽，並體驗悠閒的農村景觀。（編輯：李錫璋）1070620