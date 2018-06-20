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勞動部上門助育才 小型企業受惠多

發稿時間：2018/06/20 18:14

最新更新：2018/06/20 18:36

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勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推動「小型企業人力提升計畫」，免費幫未滿51人的小型企業辦理內部員工訓練，協助企業人才發展。（雲嘉南分署提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年6月20日勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推動「小型企業人力提升計畫」，免費幫未滿51人的小型企業辦理內部員工訓練，協助企業人才發展。（雲嘉南分署提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年6月20日

（中央社記者楊思瑞台南20日電）勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推出「小型企業人力提升計畫」，去年免費幫助近400家企業辦理內部員工訓練。其中有企業二度申請，成功開發新商品並接獲訂單，業績跟著成長。

雲嘉南分署長柯呈枋今天受訪表示，這項計畫針對未滿51人的小型企業。分署接獲申請後，會有輔導顧問前往了解企業需求、評估職能缺口，再擬定客製化課程，約1至3個月可就地開辦個別或聯合企業教育訓練。

柯呈枋指出，去年在雲嘉南區協助近400家企業開辦超過2000班課程。今年配合「5+2創新產業」及新南向、資安等趨勢，將持續導入物聯網、工業4.0、太陽能光電、新南向、資訊安全等課程，幫助企業轉型升級。

參與計畫的新鉅峰國際科技有限公司執行長黃婉渝表示，公司對物聯網相當看好，積極朝向智慧醫療方向轉型。民國105年首次申請計畫，客製化課程包括智慧型手機軟體開發及商業模式等。

黃婉渝說，公司隨後成功開發手機應用程式，並接到53家藥局及診所的新訂單。去年再次申請計畫，透過嵌入式系統的應用與開發、長照2.0等課程，成功研發穿戴技術的軟體，可隨身測量血壓、血糖、心律等，未來結合硬體就可上架。

柯呈枋表示，「小型企業人力提升計畫」的經費額度即將用完，7月31日截止申請，有需要的企業可把握機會。（編輯：陳政偉/李亨山）1070620

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