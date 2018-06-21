苗栗縣與日輕井澤合作交流 互惠票券促觀光

苗栗縣首創全台的軌道自行車7月將試營運，縣府輔導三義鄉公所與日本輕井澤「信濃鐵道」簽署友好鐵道協議，共推互惠票券，未來台灣民眾持使用過之軌道自行車車票，可免費兌換輕井澤2日週遊券。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 107年6月21日

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣首創全台的軌道自行車7月將試營運，縣府輔導三義、南庄2慢城與日本輕井澤簽訂合作意向書，將與日本信濃鐵道共推互惠票券，促進國際觀光。



苗栗縣政府輔導三義及南庄鄉公所與日本輕井澤觀光協會交流，17至21日由文化觀光局技正謝國昌、三義鄉長徐文達以及南庄鄉公所觀光事業課長吳炯毅等人赴日參訪當地「信濃鐵道」經營模式，三義鄉公所更與輕井澤觀光協會簽立「文化教育觀光合作意向書」。



文觀局表示，為活化三義舊山線世界遺址潛力點，全台首創的鐵道自行車，將於7月試運轉，此行前往日本與當地重要鐵道「信濃鐵道」簽署友好鐵道協議，未來台灣民眾持使用過之鐵道自行車票券，即可免費兌換輕井澤2日週遊券。



三義鄉長徐文達指出，此行赴日交流，走訪信濃鐵道、雲場池、鬼押出園、眼鏡橋、繆思之森及千住博美術館等特色景點，發現輕井澤與三義鄉在鐵道文化、木雕產業及農特產品等有許多相似之處，因此格外親切，對於兩地建立文化觀光之合作深具信心。



三義鄉與南庄鄉於2016年獲得義大利「國際慢城」認證，讓苗栗縣成為全台唯一獲得「雙慢城」認證縣市。文觀局表示，縣內擁有豐富的觀光資源，未來木雕博物館也將與輕井澤謬思之森博物館簽署合作意向，嘉惠雙方往來遊客，更期望邀請日本新人來台參加2019年客家桐花婚禮，將苗栗觀光推向國際。（編輯：李錫璋）1070621



