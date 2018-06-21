華山分屍案 北市擬6月底前拆除小木屋

（中央社記者劉建邦台北21日電）華山草原發生殺人分屍案，台北市議員和里長今天赴現場會勘，要求盡快清除草原上物品。台北市都市更新處說，檢方勘驗後就拆除，預估6月底前可拆；警方則在草原周邊增設巡邏點。



檢警調查，從事藝文工作的37歲陳姓男子5月底涉嫌在台北市華山草原的一處小木屋內勒斃30歲高姓女子，事後持刀分屍。



國民黨籍台北市議員應曉薇和當地梅花里里長吳崑山及多名住戶今天上午到場會勘，台北市都更處主秘謝明同及台北市中正一警分局副分局長汪大宇等官員應邀出席，議員及里長要求盡快清除草原上的物品，並增設照明設備。



里長表示，發生命案現場的小木屋還未蓋成前，就告知都更處要求主辦單位不可搭設，但都更處卻不理會，才會發生憾事。



謝明同受訪時說，發生事件後就成立專案小組，且隨時可進場清除草原上的物品，因檢方要求保留現場，檢方若確定可清除，就會立即派員到場，若使用人拆除動作過慢，會協助拆除並要求使用人支付拆除費。



謝明同表示，預估6月底前就可清除草原上物品，目前會派員到場巡守，暫不增設夜間照明設備。



汪大宇受訪時說，檢警不排除嫌犯把案發時的物品遺留在現場，才會先保留現場，預計近期就會確定清除時間，案發後，針對案發地周邊增設多個巡邏點和增派警力。



「URS 27華山大草原」在市民大道2段以南與北平東路以北所圍區域，曾是閒置多年歷史月台，民國78年鐵路地下化後荒廢至今；基地內除小白屋、防空洞等處未開放外，其餘為開放空間。（編輯：張銘坤）1070621