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10安全島常遭亂丟垃圾 北市環保局加強稽查

發稿時間：2018/06/21 13:27

最新更新：2018/06/21 13:27

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（中央社記者梁珮綺台北21日電）台北市環保局指出，常在安全島發現塑膠袋、菸蒂、飲料杯、檳榔汁渣、便當盒、飲料瓶等垃圾，有些廢棄物更卡住灌木叢，已在10大熱點路口安全島執行專案稽查，7月起加強執法。

環保局今天上午發布新聞稿，指安全島常發現廢棄物，包括塑膠袋、菸蒂、飲料杯、檳榔汁渣、便當盒、飲料瓶、衛生紙等，多為駕駛人任意丟棄，有些廢棄物卡在灌木叢，有的散落到街道上，不但破壞市容，也影響用路人安全。

環保局表示，清潔隊員為清理棄置垃圾，還要冒險穿越車陣，若使用清潔車輛來阻絕、防護，也會影響車流，造成用路人抱怨。

環保局表示，已針對全北市紅燈秒數較長且較常遭棄置垃圾的十大熱點路口安全島執行專案稽查，各熱點路口設置2面告示牌提醒駕駛人不要任意丟棄車內垃圾。

環保局表示，清潔隊將派員站崗拍照、稽查，並設置移動式攝影機，7月1日起加強執法，一旦查獲違規亂丟垃圾車輛，將通知車主到案說明，依實際查證結果執行告發裁處，並依廢棄物清理法第27條及第50條規定，處以新台幣1200元至6000元罰鍰。

10處熱點為松仁路與忠孝東路口、永吉路與中坡北路口、光復南路與市民大道四段路口、忠孝東路四段與復興南路一段路口、和平東路一段與新生南路口、民族東路與松江路口、北安路與敬業二路口、港墘路與港墘路82巷口、忠孝東路六段與東新街口、羅斯福路五段與興隆路口。（編輯：張銘坤）1070621

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