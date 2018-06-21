香蕉助排便 台東馬偕醫院送病患香蕉

台東馬偕醫院門診大樓21日下午香味四溢，醫院購買900公斤優質香蕉，逐樓送給病患，大小朋友開心收下。中央社記者盧太城台東攝 107年6月21日

（中央社記者盧太城台東縣21日電）台東馬偕醫院今天購買900公斤優質香蕉，贈送病患和員工。蕉農之子、副院長白明忠說，香蕉有助排便，鼓勵民眾多吃，香蕉皮有黑斑點更香更濃。



台東馬偕醫院門診大樓今天下午香味四溢，900多公斤的特等香蕉，逐樓送給病患，大小朋友開心收下。台東馬偕醫院院長王功亮說，馬偕醫院以幫助弱勢為職志，弱勢包括病患與農友，現在香蕉盛產，台北馬偕總醫院發起購買香蕉行動，台東馬偕購買900公斤。



副院長白明忠說，「自己就是蕉農之子」，最能體會蕉農的心情，小時候香蕉價錢好，父母就有笑容，價格不好家裡就有吃不完的香蕉，現在他每天還是要吃二、三根香蕉，因為吃香蕉好處多。



他說，香蕉纖維質多，有助腸胃蠕動、排便，帶走腸胃壞菌，排出體內毒素；豐富的維生素對神經、內分泌都有調整作用，現在盛產，正是吃香蕉的好時機，香蕉皮有黑色斑點的吃起來更香更濃，好處多多。（編輯：陳政偉/孫承武）1070621



