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苗栗藝文 貓裏表演藝術節7月開跑

發稿時間：2018/06/21 19:18

最新更新：2018/06/21 20:41

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苗栗縣政府建構的優質農村產品品牌「貓裏老時味」今年邁入第3屆，有14項新品獲得認證，21日由縣長徐耀昌（後左4）頒發認證標章。中央社記者管瑞平攝　107年6月21日苗栗縣政府建構的優質農村產品品牌「貓裏老時味」今年邁入第3屆，有14項新品獲得認證，21日由縣長徐耀昌（後左4）頒發認證標章。中央社記者管瑞平攝　107年6月21日

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣文化觀光局舉辦「2018貓裏表演藝術節」系列活動，7月6日起舉辦4場免費戶外音樂會，並規劃9團隊、13場次售票藝文演出，邀請民眾參與，共同提升在地藝文風氣。

縣府文化觀光局獲文化部補助經費持續辦理「藝文場館營運升級計畫」，推出貓裏表演藝術節系列活動，分別在文觀局中正堂及苗北藝文中心演藝廳舉行，演出型態有音樂、舞蹈及黑盒子劇場等，演出團隊均為國內及縣內高水準優質表演團隊。

文觀局今天在中正堂舉辦宣傳記者會，邀請聯合民族管弦樂團演奏台灣民謠「六月茉莉」、客家歌謠「撐船調」，以及傳源文化藝術團演出「思鄉」原住民舞蹈，為活動暖身。

苗栗縣長徐耀昌表示，縣府積極扶植在地優質藝文團隊，除了替藝文工作者尋覓、搭建「舞台」，也希望推展藝文下鄉，巡迴各鄉鎮，讓民眾能近距離欣賞高水準藝文演出，藉由音樂、戲劇、舞蹈等多元藝術文化，帶動人文風氣、提升生活品質。

文觀局長林彥甫說，貓裏表演藝術節自7月6日起有4場戶外涼風音樂會，每週五晚間在中正堂廣場舉行，免費入場。

另外，7月7日起，陸續有惠風舞蹈工作室、新樂舞舞團、傳源文化藝術團、鞋子兒童實驗劇團、聯合民族管弦樂團、姍姍舞藝坊、台北打擊樂團、EX-亞洲劇團、苗栗縣管樂團共13場次演出，為鼓勵「使用者付費」，採售票進場，活動相關訊息可上縣府文化觀光局網站查詢。（編輯：梁君棣）1070621

苗栗縣文化觀光局21日舉辦「2018貓裏表演藝術節」宣傳記者會，邀請傳源文化藝術團演出「思鄉」原住民舞蹈，為活動暖身。中央社記者管瑞平攝　107年6月21日苗栗縣文化觀光局21日舉辦「2018貓裏表演藝術節」宣傳記者會，邀請傳源文化藝術團演出「思鄉」原住民舞蹈，為活動暖身。中央社記者管瑞平攝　107年6月21日
苗栗縣政府21日舉行第3屆貓裏老時味產品推薦頒證典禮，今年有14項產品獲認證，其中，苑裡鎮苑坑社區東里家風的陳年老菜脯，用以熬煮雞湯，甘醇好滋味。左2為苗栗縣長徐耀昌。中央社記者管瑞平攝　107年6月21日苗栗縣政府21日舉行第3屆貓裏老時味產品推薦頒證典禮，今年有14項產品獲認證，其中，苑裡鎮苑坑社區東里家風的陳年老菜脯，用以熬煮雞湯，甘醇好滋味。左2為苗栗縣長徐耀昌。中央社記者管瑞平攝　107年6月21日
苗栗縣政府21日舉行第3屆貓裏老時味產品推薦頒證典禮，生態陶藝家賴唐鴉（右）與妻子高沁余（左）回鄉釀製的天然手工醋「唐婆醋」獲得認證。中央社記者管瑞平攝　107年6月21日苗栗縣政府21日舉行第3屆貓裏老時味產品推薦頒證典禮，生態陶藝家賴唐鴉（右）與妻子高沁余（左）回鄉釀製的天然手工醋「唐婆醋」獲得認證。中央社記者管瑞平攝　107年6月21日
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