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新竹市瘋世足 站前廣場連3晚直播賽事

發稿時間：2018/06/22 10:18

最新更新：2018/06/22 10:57

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新竹市政府與多家企業合作，22日至24日連續3天在新竹火車站前廣場舉行2018世界盃足球賽直播，邀請熱愛足球的民眾一起在週末瘋世足。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年6月22日新竹市政府與多家企業合作，22日至24日連續3天在新竹火車站前廣場舉行2018世界盃足球賽直播，邀請熱愛足球的民眾一起在週末瘋世足。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年6月22日

（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）新竹市政府搭上世足風潮，與多家企業合作，今天起至24日連續3天晚間8時在新竹火車站前廣場直播世足賽事，民眾還可打卡兌換啤酒或加油棒，一起瘋世足賽。

新竹市長林智堅表示，為提升新竹市運動觀賞人口，推動足球運動發展，市府與中華電信、晶品城與台灣啤酒合作，首次於站前廣場（下沉式廣場）舉行2018世界盃足球賽直播，盼以熱情、運動態度，邀請熱愛足球的民眾一起在週末瘋世足。

新竹市政府教育處體健科長李怡君表示，這次在火車站前廣場搭設舞台，以高畫質呈現精彩賽事，現場打卡民眾，將可兌換由台灣啤酒提供的啤酒一瓶或加油棒，二擇一，數量有限、送完為止。

李怡君說，活動於6月22至24日，每日晚上7時入場、8時準時看球賽，今晚為巴西對決哥斯大黎加；23日直播比利時出戰突尼西亞；6月24日由傳統強隊英格蘭對戰巴拿馬，賽事精采可期，現場將邀青年團體表演，還備有小禮物。竹市府教育處提醒，飲酒勿開車，未成年請勿飲酒。（編輯：張銘坤）1070622

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