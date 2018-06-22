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爭逐昔日戰地金門 楊鎮浯KINMEN TOGETHER

發稿時間：2018/06/22 14:05

最新更新：2018/06/22 14:56

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九合一選舉 決戰金門縣(2)（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）中國國民黨金門縣長參選人楊鎮浯，年輕有衝勁是他的優點，穿上印有KMT的運動衫，他說，「KMT」更是KINMEN TOGETHER，金門要團結在一起。

46歲的楊鎮浯，金門高中、文化大學經濟系畢業，獲得英國西敏大學企管碩士後在民間金控公司擔任襄理；之後追隨父親、前國大代表楊肅元腳步，逐步踏入公職領域。曾任金門縣政府機要秘書、交通旅遊局局長、觀光處處長，以及國民黨大陸事務部副主任。

民國105年，楊鎮浯首度參選立委，以初生之犢不畏虎之姿一戰成名，拿下1萬6350票、45.08%的得票率，擊敗包括新黨吳成典、民進黨陳滄江等政壇老將。2年多來在立法院的衝勁有目共睹。

國民黨中央在5月9日核定徵召楊鎮浯參選金門縣長，楊鎮浯直到5月25日才正式公開宣布參選，隔了超過兩周時間；一度地方耳語選情有變，一度地方耳語選情有變，畢竟早日宣布可以早日布局，想必楊鎮浯曾陷入長考。

對此，楊鎮浯直言，過去也曾批評黨內同志只選擇好打的仗才打；所以當黨主席吳敦義、副主席郝龍斌等人希望他承擔責任時，他若只為自己前途，只為政治算計，就和自己批評的人一樣，「又如何對得起鄉親？」

因此，楊鎮浯決定為黨出征。然而，除了黨的徵召，真正讓他下定決心願意承擔選戰這個重責大任，是因為對金門這塊土地的熱愛。楊鎮浯說，幾乎每天往返台金，過程中看到台灣在內鬥與消耗，同時也看到了金門在空轉。

他說，看到金門的現在與未來所面臨的問題，沒有看到執政者面對與解決，沒有把鄉親與人民放在心裡，才是促使他義無反顧的勇往直前。對於立委任期未滿就選縣長，遭對手批評為「真心不幹，實在落跑」的立委。楊鎮浯坦承，「我的確沒有做滿，並向鄉親致歉；但他相信「鄉親的眼睛是雪亮的，看得到我每天每時每刻都在打拚」。

包括爭取醫療專機進駐金門，預計下半年可以實現；爭取增補警消人力，讓金門成為全台灣地區唯一警消滿額的縣市；此外，爭取金門大學預算增加新台幣1.3億、署醫的醫療折舊預算、疏運加班機共183架次等，都是楊鎮浯端出的立委成績單。

在思考參選與否的過程中，楊鎮浯在反覆問自己「有沒違背對鄉親的承諾」？他說，不管在中央或地方，他和鄉親共同的心志，就是要讓金門變得更好，「這就是我對鄉親的承諾」。

民眾擔心楊鎮浯如果當選縣長，中央就少了為金門選說話的立委。他告訴鄉親，選後3個月內將補選立委，不會有金門立委出缺的問題。

年輕固然是楊鎮浯的優點，但從政經驗相對略顯不足，是他最大的弱點。楊鎮浯說，知道這是難打的選戰，是一場「不對稱」的戰爭；特別是對手掌握執政優勢，綁樁布樁，「但決定了，就義無反顧」，因為「沒有一場選戰不是苦戰」。

楊鎮浯的參選主軸是「真實」－真誠的做人，實在的做事，「找回價值，開創新局」。他所認定的金門價值，就是找回金門固有珍貴的每一樣價值，包括有形、無形，無論能否量化的軟硬體。

他說，金門首先要找回文化史蹟保存這塊，不要淪為執政者的化妝師；其次，生態環境守護、國土流失防治，都是金門的重點建設；此外，他特別提到優質財政紀律和健全人事體制，對金門而言也是重要課題。

在最近一次的黨內活動上，楊鎮浯穿上印有KMT的運動衫說，KMT更是KINMEN TOGETHER（金門要團結在一起）的意思，邀請黨員「一心一德抵艱難，重返執政義起來」，展現必勝決心。1070622

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