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境外移入麻疹個案確診 桃園啟動防疫機制

發稿時間：2018/06/22 17:05

最新更新：2018/06/22 17:49

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（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市21日確診一名境外移入的麻疹病例，衛生局隨即啟動防疫機制，並掌握與個案接觸的152人，除監測接觸者健康、寄送衛教單張，也提醒接觸者需配戴口罩，落實自主健康管理。

桃園市政府衛生局今天下午發布新聞稿表示，桃園市在21日確診一名境外移入的麻疹病例，個案在5月28日至6月4日曾前往泰國象島與曼谷自由行，返國後於14日出現肌肉痠痛症狀，16日則有噁心、嘔吐情形，17日因症狀持續且臉部出疹前往醫院就醫，經採檢後確診為麻疹。

衛生局指出，病例在5月30日至6月10日的潛伏期曾有泰國旅遊史，疾管署研判應屬境外移入個案，這名個案在13日至21日可傳染期間仍在社區活動，衛生局隨即啟動防疫機制，目前已掌握與個案接觸的152人，除監測接觸者健康，並寄送衛教單張，提醒接觸者需配戴口罩，落實自主健康管理。

衛生局長王文彥提醒民眾，麻疹可經由空氣、飛沫傳播，從感染到出疹的潛伏期約7至18日，發燒後約4天開始出疹，民眾若出現「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀，應落實自主隔離、配戴口罩，並主動撥打衛生局防疫專線0800-033-355，聯繫防疫人員協助安排就醫。（編輯：黃于）1070622

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