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苗栗微笑單車將上路 一年優惠前半小時免費

發稿時間：2018/06/22 18:47

最新更新：2018/06/22 19:52

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苗栗縣公共自行車租賃系統引進YouBike，將由苗栗市6處站點先行開通啟用，縣長徐耀昌（右）22日表示，為鼓勵民眾騎乘公共自行車，縣府提供一年優惠補貼措施，啟用後至108年6月底，前30分鐘免費。中央社記者管瑞平攝　107年6月22日苗栗縣公共自行車租賃系統引進YouBike，將由苗栗市6處站點先行開通啟用，縣長徐耀昌（右）22日表示，為鼓勵民眾騎乘公共自行車，縣府提供一年優惠補貼措施，啟用後至108年6月底，前30分鐘免費。中央社記者管瑞平攝　107年6月22日

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣公共自行車租賃系統引進YouBike，將由苗栗市6處站點先行開通啟用，縣府今天表示，預計26日上午舉行啟用典禮，至明年6月底前，提供民眾前30分鐘免費的優惠補貼。

苗栗縣政府與微笑單車公司YouBike簽約合作推動縣內公共自行車租賃系統建置營運計畫，規劃在苗栗市、頭份市、竹南鎮建置30處站點，串連行政機關、學校、公園等，方便通勤、通學、轉乘接駁、逛街、休閒、運動、旅遊等需求。

目前已建置完成苗栗市6處站點，包括苗栗火車站東、西站、縣立圖書館、苗栗市公所、苗栗高中、苗栗農工等，預計26日上午舉行啟用典禮，當天11時系統開通，開放民眾租借自行車。

苗栗縣政府工務處今天會同微笑單車公司桃竹苗地區營運處長王世俊，說明YouBike站點規劃及使用方式、費率等。

工務處長趙清榮指出，公共自行車可輔助大眾運輸，並兼具觀光使用，收費標準採累進費率，4小時以內，每30分鐘新台幣10元，第4至8小時每30分鐘20元，8小時以上每30分鐘40元。

縣長徐耀昌表示，為鼓勵民眾騎乘公共自行車，降低汽機車使用率，減少車輛廢氣排放，政府提供一年優惠補貼措施，自啟用後至108年6月底，前30分鐘免費，補貼費用分別由行政院環境保護署補助500萬元及縣府環保局空污基金約1825萬元支應，補貼金額依實際騎乘次數計算。

苗栗縣政府工務處指出，公共自行車租賃系統預計至9月增加至30處站點，投放1200輛公共自行車。繼苗栗市之後，頭份、竹南地區已建置完成頭份市公所、頭份運動公園、尚順廣場、苗北藝文中心、竹南火車站東、西站、竹南鎮公所、竹南博愛公園、中興商工等9站，預計7月5日開通啟用。

此外，跨區租借歸還部分，苗栗縣車輛除可騎至新竹市歸還外，騎乘至其他縣市如桃園、台中、彰化等縣市，必須額外負擔車輛調度費用。（編輯：梁君棣）1070622

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