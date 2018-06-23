/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足瑞士阿根廷比特幣
>rss

夾娃娃機充斥夜市 逢甲大學生自創歌曲反映

發稿時間：2018/06/23 10:02

最新更新：2018/06/23 10:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者趙麗妍台中23日電）逢甲大學行銷系畢業校友賴禹諾、學生高偉庭，日前到逢甲夜市吃消夜時，赫然發現夜市許多攤販被娃娃機取代，他們自創歌曲，反映本應美食滿街的夜市，如今卻成夾娃娃機天堂。

今年22歲的高偉庭，目前就讀逢甲大學行銷學系，日前，他和同系畢業學長賴禹諾，半夜肚子餓，2人來到逢甲夜市想要吃消夜，一走進夜市，昔日熟悉的美食攤販，多數都不見，映入眼簾的卻是一台又一台的夾娃娃機。

2人有感而發，夾娃娃機店如雨後春筍般林立，取代許多美食攤位，花費約2星期的時間，創作了「娃娃機」這首歌曲，搭配影像製成MV，歌曲上傳到網路，獲得許多網友回響。

高偉庭表示，曾經是國際知名的觀光夜市，如今卻被娃娃機佔據，國外的娃娃機多設置在遊樂區，但台灣現今卻是到處都充斥著娃娃機，娃娃機在無形中慢慢地滲透了生活。

賴禹諾指出，印象中，逢甲夜市是許多創意料理發跡的地方，小時候他也喜歡夾娃娃機，但當夜市充斥了許多夾娃娃機，反而覺得無所適從，也失去的逛夜市的樂趣。

賴禹諾、高偉庭表示，以自創歌曲反映現下AI過度氾濫，操控人的生活型態，佔據了生活圈、校園，就如同機械公敵入侵人類的生活圈。他們希望聽到這首歌曲的人們可以思考，生活中真的有需要這麼多的娃娃機嗎？（編輯：李錫璋）1070623

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP