阿里山森鐵回歸林務局 提高薪資盼留員工

阿里山森林鐵路7月1日起改由林務局新成立的「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」營運管理，嘉義林管處也召開台鐵阿里山森鐵處員工權益說明會，鼓勵留任。（林務局嘉義林管處提供）中央社記者黃國芳傳真 107年6月23日

（中央社記者黃國芳嘉義縣23日電）阿里山森林鐵路於7月1日將回歸林務局專責單位管理營運，嘉義林管處昨天召開台鐵阿里山森林鐵路管理處員工權益說明會，將會提高新進人員薪資、增訂績效獎金制度，鼓勵留任。



阿里山森林鐵路於2013年5月1日起，由台鐵局協助林務局營運，今年7月1日將從台鐵局回歸林務局新成立的專責單位「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」（簡稱林鐵及文資處）管理。



有關台鐵局阿里山森鐵員工關心移撥林務局的權益相關疑慮，林務局嘉義林管處昨天分別在嘉義林管處、奮起湖及阿里山工作站，各舉辦員工權益說明會，嘉義林管處於今天發布說明會的決議內容。



內容包括林務局已參照台鐵局森鐵從業人員薪資福利制度及現行法令規定，訂定契僱人員管理要點，未來員工薪資待遇不低於原有森鐵處薪資標準，且已提高新進人員薪資、最高薪資從新台幣4萬8840元調高至5萬1800元、增訂績效獎金制度，鼓勵員工留任。



另外，對於員工未能自由選擇留任台鐵局或移撥林務局，林務局說明，曾代轉員工希望尊重移撥意願訴求，惟台鐵局強調森鐵處從業人員是專試專用於阿里山森鐵，現有從業人員僅能全數移撥林務局。



林務局希望提高新進人員薪資、增訂績效獎金制度，還有提升營運績效，考績甲等比例可調高，希望台鐵局阿里山森鐵員工安心留下來為阿里山森鐵繼續努力。



阿里山森林鐵路本線（嘉義至十字路站間）列車於今年1、2月間發生4次出軌意外，自3月12日起停駛3個月，至今仍未恢復行駛。



台鐵局阿里山森林鐵路管理處營運組長簡信立受訪指出，自6月3日起順利進行本線試運轉作業，近來也陸續完成交通部所提出的缺失改善問題，阿里山森鐵本線列車恢復正常行駛日期，最後需由交通部決定。（編輯：劉政權）1070623