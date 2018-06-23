彰化鐵路舊宿舍辦文創 魏明谷體驗小巷風情

「講講8巷走走8巷」系列活動23日在彰化鐵路舊宿舍群巷弄間登場，邀請小學生擔任導覽志工並舉辦文創市集等，帶領民眾體驗人文小巷風情。中央社記者吳哲豪彰化攝 107年6月23日

（中央社記者吳哲豪彰化23日電）彰化鐵路舊宿舍變身文創市集，「講講8巷．走走8巷」系列活動今天在彰化鐵路舊宿舍登場，彰化縣長魏明谷在小小志工的導引下，參觀舊宿舍巷子內的攤位，體驗人文小巷風情。



位於彰化市彰美路一段的彰化鐵路舊宿舍就在彰化扇形車庫的對面，原本是交通部台灣鐵路局彰化站員工的宿舍，還設有理髮部、洗衣部以及幼兒園等，因無人使用而荒廢，後來宿舍群經彰化縣政府有形文化資產審議委員會認定為文化景觀。



彰化縣鐵路村文化再生協會、賴和文教基金會等多個團體在彰化鐵路舊宿舍舉辦，「講講8巷．走走8巷」系列活動，邀請彰化民生國小的小學生擔任導覽志工，帶領參加活動的民眾了解舊宿舍的歷史，也有農業市集、文創市集，介紹在地的農產品以及文創商品。



尋求連任的民進黨籍彰化縣長魏明谷在小小志工的帶領下，一一參觀展出的攤位，了解台鐵舊宿舍群的歷史以及文化意義，也有熱情的攤商拿飲料給魏明谷解渴，他參觀到一半時，同為縣長參選人的中國國民黨籍立委王惠美也來到舊宿舍群，2人握手合影留念，表達對舊宿舍群的重視。



魏明谷說，台鐵舊宿舍群留有台灣鐵路發展的軌跡，未來彰化市鐵路高架化工程完工後，新彰化火車站特區與台鐵文化創意園區將呈現進步繁榮以及深厚的文化歷史底蘊。



彰化縣文化局長陳文彬則說，台鐵舊宿舍群除了舉辦活動之外，文化局也希望，宿舍群被列為文化景觀之後，所有權人也就是台灣鐵路局，能夠依法負起保管維護的責任，而不是放手不管，文化局已開出2張勸導單，提醒台鐵局注意，要負起管理維護活化舊宿舍群的責任。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070623