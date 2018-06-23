推廣台中之美 老台電人加入花博志工

日前台電中區營業處號召花博志工，台電輸變電工程處中區施工處經理賴濟榮率先響應，他說，盼盡一己之力，讓國內外遊客認識台中之美。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年6月23日

（中央社記者趙麗妍台中23日電）賴濟榮為台電輸變電工程處中區施工處經理，工作之餘從事志工服務20多年，日前台電中區營業處號召花博志工，他率先響應，賴濟榮說，希望盡一己之力，讓國內外遊客認識台中之美。



61歲的賴濟榮在台電服務30多年，是位大家眼中典型的老台電人，因喜歡幫忙別人所帶來單純的快樂，工作之餘，他投身慈濟志工服務行列，不時前往醫院關懷或訪視弱勢家庭近況，還身兼台中慈心協會理事。



「服務別人最快樂」賴濟榮說，喜歡幫忙別人所帶來單純的快樂，他從事志工服務至今已有20多年，其中，印象最深的就是921大地震時，他目睹房屋倒塌、災民傷亡的景象。



雖然自己也遭遇大里住家因震災半倒的窘境，在安頓好家人生活之後，賴濟榮馬上參與志工服務及災後重建，前往草屯旭光高中、霧峰國小等地幫忙校園重建的工作。



2018台中世界花卉博覽會11月登場，賴濟榮表示，先前看電視報導得知相關資訊，前一陣子台電中區營業處號召大家加入花博志工，他率先響應，他說，「當其他志工隨時都可以，但是花博志工可能一生只有這次機會」。



賴濟榮表示，去年台北世界大學運動會，吸引眾多國際運動選手前來參賽。他期盼藉由擔任花博志工，盡自己的一份心力，幫忙活動能夠順利、圓滿舉辦，同時也能讓造訪的國內外遊客更認識台中之美。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070623