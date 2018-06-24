姚文智指藍白兩岸政策同 丁守中反批

國民黨台北市長參選人丁守中（前右）24日前往萬華區富民市場掃街，向攤商和民眾們拜票。中央社記者謝佳璋攝 107年6月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）民主進步黨參選人姚文智指丁、柯兩岸政策主張是同一種選擇。中國國民黨台北市長參選人丁守中今天表示，他和台北市長柯文哲人格特質完全不同，反批姚的兩岸主張政策。



姚文智昨晚在民進黨中央黨部外舉辦首場造勢晚會「首都大步走，國家向前行」，他還公開向柯文哲喊話，若丁守中是九二共識、柯文哲是兩岸一家親，問柯文哲和國民黨有何不同。



丁守中今天上午在同黨籍台北市議員郭昭巖陪同下，一起到萬華區富民市場拜票。



他受訪時表示，自己和柯文哲的人格特質完全不同，姚文智可能搞不太清楚，他是紮實做事、柯文哲則是講空話。



談到兩岸政策部分，丁守中則說，他主張的是兩岸和平、穩定發展經濟，而姚文智和民進黨則是主張兩岸衝突對抗、經濟蕭條。



媒體追問，是否會跟進姚文智舉行大型造勢晚會。丁守中表示，目前暫無規劃，或許到選戰後期會有動員造勢晚會，但現在就是和市議員及里長們勤跑基層，以更有效爭取中間選民支持。



他指出，民進黨和柯文哲都分別握有中央和地方的行政資源，且柯文哲現在拜訪北市里長時也都給予各種承諾，還運用職權限制其他參選人參與地方活動，將台北市政府作為個人競選總部，所以他要用不同選戰打法因應。



關於柯文哲夫妻昨天去抵押房子以做為競選經費一事，丁守中則說，柯文哲太會故弄虛假，現任市長握有龐大資源和整個行政預算，包括利用台北市研考會做個人民調，也在各局處政見行銷置入個人行銷，抵押房子的假動作是低估台北市民智慧。（編輯：張銘坤）1070624



