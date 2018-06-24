桃園熱氣球嘉年華 球體璀璨點亮夜空

桃園熱氣球嘉年華活動今年邁入第3年，23日晚間在石門水庫南苑生態公園登場，各式熱氣球的火焰點綴夜空，加上現場具有節奏感的音樂襯托下，讓民眾感受到絕佳的視覺饗宴。中央社記者邱俊欽桃園攝 107年6月24日

（中央社記者邱俊欽桃園24日電）2018桃園石門水庫熱氣球嘉年華昨晚舉行開幕儀式，各式熱氣球的火焰點綴夜空，加上現場深具節奏感的音樂襯托下，讓民眾感受到絕佳的視覺饗宴。



桃園熱氣球嘉年華活動今年邁入第3年，地點選在石門水庫南苑生態公園登場。由於熱氣球活動受限於天氣影響很大，風大雨大、一律停擺，活動期間僅有清晨、黃昏才開放民眾搭乘，但搭上熱氣球的民眾，則可以在約50公尺的高空中，飽覽石門水庫的美景，感受俯瞰水庫的感覺。



桃園熱氣球嘉年華活動今天進入第2天，清晨起也有不少早起民眾，觀賞熱氣球在石門水庫現身畫面；面對龐大的熱氣球，雀躍地直呼「真的好大」。



桃園市長鄭文燦在熱氣球嘉年華的開幕活動中表示，熱氣球嘉年華去年以星際大戰為主題，今年則增加飛行船航行秀及美國籍「愛心鳥」造型熱氣球，適合情侶感受不同的視覺饗宴。市府也將與經濟部水利署北區水資源局協調，發展南苑及北苑成為夜間公園，也能舉辦露營活動，並增加生態旅遊及運動等設施，讓石門水庫的觀光旅遊展現不同的面貌。



桃園市政府觀光旅遊局指出，今年活動的亮點，除了愛心鳥造型熱氣球外，超巨大的飛行船駛進石門水庫上空，更希望給民眾全新體驗。至於活動中最受矚目的夜間光雕秀活動，僅在活動期間的每週六、日晚間7時登場，民眾要把握7月1日前，走一趟石門水庫。



為了打造石門水庫成為低碳又健康的運動休憩點，觀光旅遊局在今年熱氣球嘉年華活動中，還特別設置一座挑戰肌耐力的鋼鐵擂台，讓各方健身好手卯足全力，挑戰成為鋼鐵王。另外也安排大力士灌籃賽、飛行音樂會、超能者集章任務、攝影比賽等活動，提供夏日的新旅遊新活動。（編輯：張銘坤）1070624





2018桃園石門水庫熱氣球嘉年華活動24日進入第2天，有不少民眾早起前往石門水庫觀賞熱氣球，各式亮眼的熱氣球在藍天綠地下更顯動人。中央社記者邱俊欽桃園攝 107年6月24日