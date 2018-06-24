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挺女學生 侯友宜：政治不該這樣黑暗

發稿時間：2018/06/24 13:36

最新更新：2018/06/24 13:55

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文大女學生日前上政論節目，稱讚宿舍環境不錯，卻被指公然說謊。國民黨新北市長參選人侯友宜（中）24日表示，幾個大人連續欺負說實話的女學生，台灣的政治不該這樣黑暗。圖左為新北市議員宋明宗、右起為議員參選人蔡健棠、新北市議員蔡淑君。（侯友宜辦公室提供）中央社記者林長順傳真　107年6月24日文大女學生日前上政論節目，稱讚宿舍環境不錯，卻被指公然說謊。國民黨新北市長參選人侯友宜（中）24日表示，幾個大人連續欺負說實話的女學生，台灣的政治不該這樣黑暗。圖左為新北市議員宋明宗、右起為議員參選人蔡健棠、新北市議員蔡淑君。（侯友宜辦公室提供）中央社記者林長順傳真　107年6月24日

（中央社記者林長順新北24日電）文大女學生日前上政論節目，稱讚宿舍環境不錯，卻被指公然說謊。國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，幾個大人連續欺負說實話的女學生，台灣的政治不該這樣黑暗。

侯友宜今天出席五股聚龍宮祖廟百年北狩平安遶境儀式，他接受媒體訪問時，做上述表示。

侯友宜致詞時表示，自已參選就是希望鄉親都能安居樂業，今天是好日子，希望神明保庇大家打拚，建設更進步，所有鄉親平安健康。

除了參拜祈福，侯友宜也和新北市議會議長蔣根煌、議員蔡淑君、宋明宗，議員參選人蔡健棠等人陪同下，點燃起馬炮，象徵遶境儀式開跑。參與活動的民眾爭相和侯友宜合照。

媒體詢問侯友宜昨晚有沒有關注金曲獎，他指出，自己的偶像蕭煌奇得到最佳台語男歌手獎，很替蕭煌奇高興，過去曾經跟蕭煌奇一起辦公益宣導，「很欣賞他」。

至於文大女學生上政論節目，稱讚學校宿舍環境不錯，卻被指公然說謊，侯友宜嚴肅表示，幾個大人連續欺負說實話的女學生，台灣的政治不該這樣黑暗。（編輯：張銘坤）1070624

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