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充實長照能量 中市補助高中設長照專班

發稿時間：2018/06/24 17:57

最新更新：2018/06/24 17:57

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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市政府配合長照2.0政策，核定僑泰高中開設「長照領域國際人才專班」，縮短學用落差、強化長照服務員的進用訓練，市府將補助開班費及設備費，盼提升老年社會福利品質。

台中市政府今天發布新聞稿表示，市府多次召開長照服務相關會議，邀集老人照護相關科系學者、學校代表、優良長照業者及家長團體與會研商訂定「長照領域國際人才專班培育計畫」，國中階段以職業試探為主，高中階段則強調理論與實務並重。

計畫規劃高中一年級職場參訪體驗、二年級暑假基礎照護實習並完成照護服務員實務訓練時數、三年級下學期3至5月進行業界職場專業實習，大專階段並依學生意願，可於國內科大進修，或赴日本社會福祉專門學校研修、與當地產業合作，借鏡日本經驗。

台中市政府教育局表示，將補助僑泰高中開班費及設備費，參加計畫學生從高一起，每人每學期補助新台幣5000元獎助金，撥入學校專戶管理，學生畢業當年度從事長照工作，達成就業事實1年以上或選擇赴日見習者，核實發給每人3萬元。

此外，高中二年級暑假基礎照護實習，補助學生每月實作津貼最高6000元；高中三年級下學期3至5月進行業界職場專業實習，補助學生每月1萬元。為深耕國際長照人才培育，學生於畢業後1年內同時取得日本語能力試驗（JLPT）N2級以上認證及長期照護員證照，且赴日研修者，補助每人10萬元獎助學金。

教育局表示，期待透過開設專班，帶動年輕人投入長照領域，並參考日本經驗，提升台中市老年社會福利品質，落實長照政策目標，讓長輩擁有優質銀髮生活。（編輯：吳佳穎/陳政偉）1070624

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