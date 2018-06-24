蘇貞昌從早到晚衝衝衝 笑稱逾工時違勞基法

（中央社記者王鴻國新北24日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天行程滿檔，他笑說，自己一早7時出門跑行程，到土城的市政說明會，工作時數超過13小時，已違反勞基法了。他仍呼籲支持，盼讓新北更好。



蘇貞昌上午首先來到三重區勞動中心參加台北青年商會講習會議等活動，他在青商會議中分享參與青商會的經驗，以勉勵青年企業家們，做個好的青商人，讓青商精神代代延續，傳得更遠，照得更亮。會後馬不停蹄直奔板橋參加新北市郭氏宗親會會員大會拜票。



蘇貞昌下午參與小英之友會新北市社會力宗教界茶會表示，宗教是撫慰人心最重要的力量，同時也扮演服務弱勢、仗義直言的角色，他一直以來都秉持著與宗教界同樣的態度在為人民服務。



蘇貞昌說，這次他挑起重擔參選新北市長，不是為了步步高升，而是見到這幾年新北市一直被比下來，十分不忍心，希望鄉親朋友在年底讓會做事的蘇貞昌，繼續為新北服務，讓新北更新、更好。



隨後又來到樹林參加市政說明會，蘇貞昌舉例說，學校秋千地墊損壞，竟用塑膠帶圍起來3年，在立委蘇巧慧協調教育部撥款就解決問題。他若當選市長，在基層很熟，中央有人且團隊又強，一定會總體檢學校及公園設施，清查各工程積案，全面改善並立即推動。



蘇貞昌來到土城市政說明會時已晚上8時多，他笑說，從早上7時出門到現在晚餐還沒吃。工作時數超過13小時，已違反勞基法了。



他強調，過去台北縣長任內，把原縣道的台65線工程爭取成省道，北縣就不用出錢並打通道路，同樣的捷運工程要有效率，不像現在三環三線還是虛線，他在鴻海集團董事長郭台銘大嘆要投資卻沒土地時，在100天內找了軍方土地成立頂埔科技園區。



他說，土城彈藥庫原置放6000噸燃燒彈，他當行政院長時於2006年11月行政院會，下令國防部把彈藥遷走，結果，軍方4個月完成彈藥搬遷，但迄今11年了仍無法完成都市計畫變更。因此，他強調未來當選市長會展現效率，首先改善土城交通，其次是總體檢學校設施並優先改善，及全面檢討積案並解決。（編輯：方沛清）1070624