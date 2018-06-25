花博食的安心 千名食安青年軍守護

台中市自民國104年成立第一支食安青年軍，吸引10所大學、2000多人加入守護食安行列，與全市餐飲業者、食品工廠等產業聯盟合作，提升食品安全。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年6月25日

（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市食安處為加強花博園區美食攤商的餐飲衛生輔導查核，由2000多名食安青年軍加入守護食安行列，並將相關資訊公告於「樂活台中」APP，讓國內外遊客逛得開心、吃得安心。



台中市自104年成立第一支食安青年軍，吸引10所大學、2000多人加入守護食安行列，與全市餐飲業者、食品工廠等產業聯盟合作，提升食品安全。



食安處今天表示，各大學的食品相關科系專家帶領青年軍參與實地訪查，輔導校園周邊餐飲業及食品工廠落實衛生自主管理，包括食品追溯追蹤、食品業者登錄、食品良好衛生規範準則等。



今年4月，食安青年軍也首度參與「大甲媽祖遶境活動」，在夜間前往大甲夜市輔導86家攤商，並於媽祖回鑾日衛生輔導36家點心站。



2018台中世界花卉博覽會11月展開，台中市食安處將導入食安青年軍及產學專家參與，加強后里、豐原及外埔園區美食攤商、特色小吃、知名店家等的餐飲衛生輔導查核，積極捍衛餐飲安全。



市府將持續運用青年軍與產學聯盟機制，輔導更多食品產業提升食品安全與品質，並將觸角延伸到網路拍賣平台，向賣家宣導法規，盼遏止誇大不實等廣告歪風，避免多數個人賣家因不黯法令而遭檢舉、罰鍰。（編輯：劉政權）1070625