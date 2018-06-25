/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 本田圭佑 波蘭英格蘭新都里
>rss

雲林草嶺步道北港鐵橋 獲補助改善景觀

發稿時間：2018/06/25 10:32

最新更新：2018/06/25 11:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
雲林縣政府25日表示，草嶺幽情谷步道、石壁遊龍湖步道及北港糖廠舊鐵道橋梁的景觀與照明設施，獲得中央核定補助改善，圖為草嶺幽情谷景觀。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 107年6月25日雲林縣政府25日表示，草嶺幽情谷步道、石壁遊龍湖步道及北港糖廠舊鐵道橋梁的景觀與照明設施，獲得中央核定補助改善，圖為草嶺幽情谷景觀。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 107年6月25日

（中央社記者葉子綱雲林縣25日電）雲林縣政府今天表示，向交通部觀光局爭取遊憩據點特色加值計畫，獲得核定補助新台幣2950萬元，改善草嶺、石壁步道、北港糖廠舊鐵道橋梁的景觀及照明，以帶動休閒觀光發展。

雲林縣政府城鄉發展處長林長照告訴中央社，推動改善草嶺地區步道及北港地區台糖舊鐵道橋梁的景觀與照明，獲得中央核定補助包括古坑鄉幽情谷步道、石壁遊龍湖步道與北港綠廊道遊憩等3處的整建。

他指出，草嶺的幽情谷與遊龍湖2處步道，是擁有天然奇景的知名景點，但是年久失修已多處損壞，未來將以融合景觀的鋼構材質，取代原有木棧道及護欄，以降低維護成本及確保遊客安全。

林長照表示，北港地區台糖舊鐵道橋梁的整建，將改善更新女兒橋、天空之橋、文化鐵橋及舊糖鐵沿線步道的景觀與照明，串聯北港溪堤防的綠堤步道與舊糖廠周邊，形成親近自然地貌與水域的遊憩空間。（編輯：劉政權）1070625

雲林縣政府25日表示，向交通部觀光局爭取遊憩據點特色加值計畫，獲得中央核定補助，將改善北港糖廠舊鐵道橋梁的景觀及照明，圖為北港復興鐵橋景觀。（資料照片）中央社記者葉子綱攝　107年6月25日雲林縣政府25日表示，向交通部觀光局爭取遊憩據點特色加值計畫，獲得中央核定補助，將改善北港糖廠舊鐵道橋梁的景觀及照明，圖為北港復興鐵橋景觀。（資料照片）中央社記者葉子綱攝　107年6月25日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊
金曲獎29屆現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP