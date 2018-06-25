雲林草嶺步道北港鐵橋 獲補助改善景觀

雲林縣政府25日表示，草嶺幽情谷步道、石壁遊龍湖步道及北港糖廠舊鐵道橋梁的景觀與照明設施，獲得中央核定補助改善，圖為草嶺幽情谷景觀。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 107年6月25日

（中央社記者葉子綱雲林縣25日電）雲林縣政府今天表示，向交通部觀光局爭取遊憩據點特色加值計畫，獲得核定補助新台幣2950萬元，改善草嶺、石壁步道、北港糖廠舊鐵道橋梁的景觀及照明，以帶動休閒觀光發展。



雲林縣政府城鄉發展處長林長照告訴中央社，推動改善草嶺地區步道及北港地區台糖舊鐵道橋梁的景觀與照明，獲得中央核定補助包括古坑鄉幽情谷步道、石壁遊龍湖步道與北港綠廊道遊憩等3處的整建。



他指出，草嶺的幽情谷與遊龍湖2處步道，是擁有天然奇景的知名景點，但是年久失修已多處損壞，未來將以融合景觀的鋼構材質，取代原有木棧道及護欄，以降低維護成本及確保遊客安全。



林長照表示，北港地區台糖舊鐵道橋梁的整建，將改善更新女兒橋、天空之橋、文化鐵橋及舊糖鐵沿線步道的景觀與照明，串聯北港溪堤防的綠堤步道與舊糖廠周邊，形成親近自然地貌與水域的遊憩空間。（編輯：劉政權）1070625



