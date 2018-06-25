苗栗縣整合長照 建構社區一條龍服務

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣政府今天舉辦長照ABC「老嫩大細共下來，串起照顧服務網」啟動記者會，宣布因應高齡社會，將持續開拓巷弄長照據點，建構以社區為基礎的整合式服務體系。



苗栗縣政府衛生局指出，縣內65歲以上老年人口多達8萬餘人，占全縣總人口數15%以上，縣府面對邁入高齡社會，已把長照服務列入施政重點，落實長照10年計畫，佈建完整的社區服務網絡。



衛生局長張蕊仙表示，社區整體照顧包括A級社區整合型服務中心、B級複合型服務中心、C級巷弄長照站，目前佈建「22A、70B、45C」服務單位，全面建構優質、平價、普及的照顧系統，期盼輔導更多單位加入。



張蕊仙進一步指出，A級社區整合型服務中心，可為失能者擬定照顧服務計畫，落實個案照顧管理與長照服務的資源連結；B級複合中心，為既有長照服務特約單位；C級巷弄站，則是提供失能長者共餐、促進健康、延緩失能等服務。



苗栗縣長徐耀昌指出，為了照顧失能長者，今年將投入新台幣7億元推動長照業務，優化初級預防保健、活力老化、減緩失能，讓長輩活得更有尊嚴、更快樂，同時減輕照顧者的負擔，希望未來18鄉鎮市都能建構「一條龍」的社區整體照顧，讓長輩們獲得多元化照顧。（編輯：張銘坤）1070625