益品書屋南投偏鄉展書 助學童接觸飲食文化

（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）益品書屋明天起在南投縣仁愛鄉舉辦14天巡迴書展，20座書櫃共400本餐飲類書籍深入介紹世界飲食文化，王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益盼提供學童多元閱讀選擇及探索興趣。



前王品董事長戴勝益退休後創辦益品書屋，以推廣閱讀為終身志業，為讓偏鄉孩子也能多元接觸閱讀，益品書屋首次進入山地原鄉舉辦巡迴書展，明天起在仁愛鄉立圖書館舉辦「餐飲、翻轉孩子的未來」書展，讓當地學生與居民也能享受與都市相同閱讀樂趣。



戴勝益民國105年在台北市創立益品書屋，106年台中二館開幕，有別於傳統書店，益品書屋內不論多昂貴的精裝書本都不封膜，每人只要少許入屋費用就可無限閱讀這些平時不易接觸的精裝書籍，下午還有小提琴現場演奏，打造融合咖啡香、花香、音樂的夢想書屋。



戴勝益說，原住民孩子與都市學童都有強烈學習意願，若有適當閱讀環境與有趣書籍，就能吸引孩童接觸，因此，特別精選台北館內餐飲相關書籍，運送到海拔1200公尺的仁愛鄉舉辦14天書展，合計20座書櫃、400本餐飲類精裝書。



戴勝益認為，餐飲業是資金門檻較低行業，不少原住民在家鄉創業也是做餐飲，研發原住民特色餐點，而閱讀是獲得知識最有效方式，期盼藉書展讓原鄉孩童與居民深入了解世界各國餐飲風貌，甚至大師級廚藝，助學童找到興趣。（編輯：劉政權）1070625