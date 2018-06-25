/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 本田圭佑 波蘭英格蘭新都里
>rss

永春陂濕地公園二期動土 提供多樣生態

發稿時間：2018/06/25 14:29

最新更新：2018/06/25 14:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者梁珮綺台北25日電）台北市長柯文哲今天說，永春陂濕地公園落成後，將具有生態及滯洪功能，也可減少都市熱島效應。他並請工務局長彭振聲負責統籌各局處，納入四獸山登山步道進行整體規劃。

柯文哲上午出席「永春陂濕地公園」設施營造及改善工程（第二期）動土典禮，致詞時表示，永春陂所在位置早年曾是一座埤塘，後來慢慢淤積，曾是一片稻田，也曾是軍營，當軍隊撤離後，便成為一片閒置空地。

他說，曾想說要在這片空地上興建公共住宅，因專家、學者都持反對態度，後來決定興建濕地公園，不過，最困難的不是工程費，而是購置土地的費用，「一開始看，買這塊地要6億多，大家就不講話」。

不過，「人家講說柯文哲很節儉，3年半可以還債520億」，他說，這代表對台北市政府而言，是一種很大的自信，能夠落實。他也表示，因永春陂濕地公園在四獸山腳下，他請彭振聲統籌各局處，統一規劃，屆時也會拜訪各里長，聆聽意見。

永春陂濕地公園興建面積約3.9公頃，預計民國108年10月完工，將提供大面積的多樣化生物棲地，減緩降雨對都市排水系統的負荷，同時透過綠地生態營造，每年約可吸收57噸二氧化碳，減少都市熱島效應。

公園共分為人為活動區、緩衝區及生態復育區，人為活動區為主要的活動場域，生態復育區作為縫合、修復四獸山生態的區域，緩衝區位於兩者之間，可提供環境教育場所。（編輯：張銘坤）1070625

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊
金曲獎29屆現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP