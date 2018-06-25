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強化社會安全網 中市增聘社工185人

發稿時間：2018/06/25 16:45

最新更新：2018/06/25 16:45

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）為強化社會安全網，台中市社會局今天表示，訂定107至109年的「強化社會安全網計畫」，成功爭取中央補助新台幣9466萬元，將增聘185名社工人力。

台中市政府以家庭社區為單位，提供民眾單一服務窗口，社會局於106年底成立14處家庭福利服務中心，並加強高風險家庭相關宣導，通報數自104年的2282案，106年增加至2507案，讓更多需協助兒少被發現。

社會局表示，市府努力朝3大目標邁進，包括服務不漏接、強化社會安全網的綿密度及讓服務深化，並以「家庭社區為基石」、「簡化受理窗口」及「整合服務體系」等策略因應，於3年內增聘185名社工人力，並成立統一派案中心，讓行政流程更有效率、有充足專業人力，建構更完整的社會安全服務。

社會局指出，曾有一名民眾阿玲離婚後帶著8歲、5歲等兩名小孩到台中租屋居住，因為需要照顧小孩，阿玲無法出外工作，透過家庭福利服務中心協助，兒子放學後到教會接受課後輔導，住家附近幼兒園也願意減免女兒就托費用。

社會局表示，阿玲本身對烘焙有興趣，由社工協助報名參加職業訓練，並取得丙級烘焙師證照，在麵包店上班，家庭收入穩定，阿玲非常感謝家庭福利服務中心的協助。

社會局長呂建德強調，為落實兒少高風險家庭服務工作，透過持續舉辦責任通報人員教育訓練，各類社區宣導活動、宣導廣告影片，民眾逐漸提高警覺心，受理兒童及少年高風險案件通報數逐年上升，自104年的2282案、105年2540案，至106年2507案，讓更多需協助兒少也被發現。（編輯：施燕飛）1070625

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