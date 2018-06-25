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中市身障桌球隊出征印尼 中市府授旗

發稿時間：2018/06/25 18:26

最新更新：2018/06/25 18:33

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由台中市身障者組成的桌球隊將前往印尼參加世界肢障桌球公開賽，台中市政府25日為球隊授旗，預祝選手旗開得勝。中央社記者郝雪卿攝　107年6月25日由台中市身障者組成的桌球隊將前往印尼參加世界肢障桌球公開賽，台中市政府25日為球隊授旗，預祝選手旗開得勝。中央社記者郝雪卿攝　107年6月25日

（中央社記者郝雪卿台中25日電）由台中市身障者組成的桌球隊將前往印尼參加世界肢障桌球公開賽，台中市副市長林依瑩今天授旗時指出，市府長年支持身障運動，鼓勵選手們到戶外活動，甚至參賽為台灣爭光。

由台中市身障者組成的中福維他露桌球隊，今年派出11名選手及2名隊職員，29日赴印尼雅加達參加世界肢障桌球公開賽，預計7月6日回台。林依瑩代表市府授旗給台中市身障福利協進會理事長黃麒麟，為選手加油，預祝旗開得勝。

台中市運動局表示，這次參賽除爭取獎牌及累積經驗外，並培訓2018世界盃身心障礙桌球錦標賽國手，作為2019亞洲盃身心障礙桌球錦標賽、2020年東京帕運身心障礙桌球錦標賽的前哨戰。

林依瑩表示，台中市政府去年成立運動局，推廣全民運動，很開心中福維他露桌球隊再度代表台灣參加國際比賽。

林依瑩除肯定選手們豐富的參賽經驗外，更感謝他們努力為身障朋友樹立典範；對於維他露基金會的投入支持也表達肯定，林依瑩說，相信選手們將會以優秀的成績返回台灣。

黃麒麟則代表感謝各級政府單位及民間團體的關注與支持，包括義務教練、義務裁判、撿球志工們，長年累月的付出，才成就今日球隊的表現。

維他露基金會執行長侯至祥表示，很高興能支持公益、支持團隊與比賽，盼吸引更多人加入行列。他同時致贈加菜金期勉大家全力以赴，祝福球隊旗開得勝。（編輯：施燕飛）1070625

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