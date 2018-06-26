柯文哲出席都委會 表明開發社子島決心

（中央社記者梁珮綺台北26日電）台北市長柯文哲今天率市府團隊到內政部都市計畫委員會報告社子島開發案，表示社子島已禁建48年，「的確是一個很困難的問題」，親自出席都委會以表決心，強調會用務實態度解決。



內政部都市計畫委員會上午召開第925次會議，審議變更台北市士林社子島地區主要計畫案。柯文哲親自率領市府團隊前往，包括副市長林欽榮、都發局長林洲民以及相關局處代表。



都委會剛開始，主席、內政部次長花敬群先說明全案時程及內政部立場，表示該案在民國105年10月送入內政部，但絕大多數審查時間都是在台北市政府，內政部接收案子後，皆快速召開專案小組或審查會，指全案1年多卡在內政部的說法相當不妥。



花敬群說，「我們對這個案子態度很清楚，督導市府做出一個好的規畫案，把安置計畫做到全國最高規格」。



柯文哲說，他的政治想法是「人民的小問題就是政府的大問題，把所有小問題解決了就沒有大問題」，而社子島就是典型的小問題累積成大問題的案例，他說，「來這裡要跟委員拜託，市府以最大決心要來解決」。



他表示，他剛上任時，社子島開發方向為「台北曼哈頓」，因須填土2000萬立方以及開發時程太長而卡關，經過i-Voting後，「生態社子島」計畫出線，大幅降低填土量，保留文化資產、歷史建築、信仰中心等，並縮短開發時程。



柯文哲說，目前都計、防洪、環評、區段徵收4大計畫同時進行，盼能加速開發，儘早解禁，也會做到1萬多人、4000多戶都能安置。他會後受訪時表示，希望能先都過都市計畫，後面細節可再討論。



不過，他也坦言，當地居民認為已犧牲許久，應要比其他開發案有更好的優惠條件，所以拆遷安置補償部分仍待討論，只是市府官員已畫好甘特圖，等通過後就可執行。（編輯：張銘坤）1070626