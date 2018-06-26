苗縣加入UBike行列 全台第7個縣市

苗栗縣建置公共自行車租賃系統引進YouBike，26日舉行啟用典禮，苗栗市6處站點先行開通，縣長徐耀昌（前左）與微笑單車公司董事長劉金標（前右）一起騎乘體驗。中央社記者管瑞平攝 107年6月26日

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣建置公共自行車租賃系統引進YouBike，是第7個加入微笑單車行列的縣市。第一階段苗栗市10處站點，已完成苗栗火車站等6站，今天舉行開通啟用典禮。



苗栗縣公共自行車租賃系統建置案由微笑單車股份有限公司得標，計畫在苗栗市、頭份市及竹南鎮分階段建置30處租賃站點，串連行政機關、學校、公園等，便利民眾通勤、通學、轉乘接駁、逛街、休閒及運動等需求。



第一階段苗栗市10處站點，已完成苗栗火車站（東站、西站）、縣立圖書館、苗栗市公所、苗栗高中、苗栗農工等6站，今天上午在縣府文化觀光局廣場舉行啟用典禮，苗栗縣長徐耀昌與微笑單車公司董事長劉金標一起按下光球象徵系統開通，更在廣場當場繞行試騎。



劉金標指出，開闢馬路趕不及車輛增加的速度，塞車及空污嚴重等問題至今未能改善，騎腳踏車低碳零污染，但私人自行車面臨轉乘、失竊風險，公共自行車是最理想的解方，可提供兩端接駁。



他自豪說，微笑單車提供「自行車界的勞斯萊斯」，耐用性高、變速功能性能佳，一騎動燈自動亮起，增加夜間安全，在專業維修管理服務下，更毋須擔心掉鍊、氣壓不足等問題，讓使用者暢行各地相當方便。





苗栗縣建置公共自行車租賃系統引進YouBike，26日舉行啟用典禮，苗栗市6處站點先行開通。中央社記者管瑞平攝 107年6月26日

微笑單車公司營運處長王世俊表示，苗栗縣是繼台北市、新北市、桃園市、新竹市（含竹科）、台中市、彰化縣以來，第7個加入微笑單車行列的縣市。根據過去對苗栗觀察，因境內捷運、公車路網並非十分密集，「使用量應該不輸都會區」，竹苗兩縣市間可跨區租借、歸還，若騎乘至其他縣市須額外負擔車輛調度費用。



微笑單車營運多年，也累積不少粉絲，來自台北的18歲學生古孟凡和伍台右，今天特地南下苗栗，搶先體驗。古孟凡說，YouBike因應各縣市地形不同，在齒輪比設計上會有差異，苗栗縣號稱「山城」，坡地較多，車輪設計前小後大，讓使用者騎乘起來，爬坡較省力。



徐耀昌表示，建置公共自行車租賃系統非以營利為目標，主要提供鄉親代步工具，交通更方便，考量公共自行車可輔助大眾運輸並兼具觀光使用，4小時內每30分鐘收費新台幣10元，第4至8小時每30分鐘20元，8小時以上每30分鐘40元，啟用後至108年6月底，透過中央及縣府補助經費補貼，提供優惠措施，前30分鐘免費。



縣府工務處指出，苗栗縣YouBike第一階段苗栗市10處站點尚有玉清宮、南苗大同國小、北苗康園將於6月底啟用，苗栗地院因用地問題，可望於7月中啟用；第二階段將於9月底增加頭份、竹南地區至30處站點，共投放1200輛車。（編輯：孫承武）1070626



