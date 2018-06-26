社子島開發案通過 北市下午說明

（中央社記者梁珮綺台北26日電）內政部都委會今天通過審議社子島開發案，但要求台北市政府在進行區段徵收審議前，針對安置計畫舉辦聽證會。台北市副市長林欽榮表示，下午3時將召開記者會說明。



內政部都市計畫委員會上午召開第925次會議，審議變更台北市士林社子島地區主要計畫案，台北市長柯文哲親率市府團隊前往，表達社子島「非開發不可」決心，將兼顧居住、環境、產業的規劃原則。



歷經近3小時會議，都委會主席、內政部次長花敬群裁示全案通過，不過，北市府應詳細說明如何保存歷史與人文風貌，安置計畫必須以合理為原則，並在進行區段徵收審議前要開聽證會。



林欽榮表示「欣然接受」，強調會盡最大努力保存人文聚落，安置作業也會做到戶戶追蹤列管，也會辦聽證會。



柯文哲在會中報告，表示開發時有三大方向，分別為生態規劃、智慧社子島以及文化資產保存，文化資產部分將保留5處歷史建築、2處信仰中心，完整保存歷史與人文風貌。



台北市都發局總工程司邵琇珮在報告時指出，社子島共302.10公頃，有1萬1116人、4258戶、2059棟建築、4857筆土地，高達170公頃用於農業，多種植蔬菜類作物，此外，違章工廠林立、違章建物多，且缺乏公共設施。



邵琇珮說，土地使用分區面積約157.55公頃，包含住宅區、商業區、科技產業專用區、文教區及農業區、河川區等，皆納入200年防洪標準內，她說，開發目的是提升居民生活品質，以先安置後拆遷、多元安置方案及分期分區辦理來落實居住正義，將採區段徵收辦理。（編輯：張銘坤）1070626