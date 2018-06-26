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林欽榮：社子島開發案通過是重大突破

發稿時間：2018/06/26 17:29

最新更新：2018/06/26 18:39

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內政部都市計畫委員會26日審議社子島開發案通過，台北市副市長林欽榮表示，全案通過是一項「重大突破」，目前防洪計畫、都市計畫、區段徵收計畫、環境影響評估4項計畫同步進行，期望年底能完成。（社子島專案辦公室提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年6月26日內政部都市計畫委員會26日審議社子島開發案通過，台北市副市長林欽榮表示，全案通過是一項「重大突破」，目前防洪計畫、都市計畫、區段徵收計畫、環境影響評估4項計畫同步進行，期望年底能完成。（社子島專案辦公室提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年6月26日

（中央社記者梁珮綺台北26日電）內政部都委會今天審議社子島開發案通過，台北市副市長林欽榮說是「重大突破」，盼能在今年底完成防洪計畫、都市計畫、區段徵收計畫及環境影響評估。

社子島在民國59年時列為「限制發展區」，至今已禁建48年，前台北市長郝龍斌規劃將社子島開發為「台北曼哈頓」，因填土方量過多卡關；台北市長柯文哲上任後，降低土方量，方案也調整為「生態社子島」。

內政部都市計畫委員會上午召開第925次會議，審議變更台北市士林社子島地區主要計畫案，主席、內政部次長花敬群裁示通過，但要求北市府應詳細說明如何保存歷史與人文風貌，安置計畫必須合理，在進行區段徵收前要開聽證會。

林欽榮下午3時召開記者會，表示105年10月送案到內政部，至今已有20個月，全案通過是一項「重大突破」，社子島專案辦公室規模將擴大、工作站人力也會增加。

林欽榮說，目前防洪計畫、都市計畫、區段徵收計畫、環境影響評估4項計畫同步進行，期望年底能完成，他進一步表示，防洪計畫島內排水已獲內政部核備，外部防洪由經濟部依程序審議中；都市計畫的細部計畫下個月討論；二階段環評現勘與公聽會同樣也是下個月進行，預計9月送環評會審查。

他說，下半年將辦理聽證會，特別是拆遷安置計畫，預期明年報內政部審議區段徵收計畫。

林欽榮承諾，社子島開發案通過後，後續居民安置問題會做到「戶戶都安置」，預計興建4500戶專案住宅，居民可依資格條件、意願及負擔能力，選擇承購、承租或協力造屋，保障居住權益。（編輯：李亨山）1070626

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