克服聽障 新住民之子獲總統教育獎

國立台南大學附設啟聰學校新化校區國中部二年級學生蔡銘祥（中）是越南新住民二代，他克服先天聽覺障礙力爭上游，獲得2018總統教育獎，內政部移民署台南市第二服務站主任陳泗村（左）前往鼓勵。（移民署提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年6月26日

（中央社記者楊思瑞台南26日電）國立台南大學附設啟聰學校新化校區國中部二年級學生蔡銘祥，身為越南新住民二代，更克服先天聽覺障礙力爭上游，獲得2018總統教育獎。他說，還要勤練羽球，盼能為國爭光。



「得知獲獎後，我馬上用LINE跟越南的外婆講」，蔡銘祥說，全家人都很關心他的教育和才能發展，為了找尋適合的學習環境，特地把他從高雄的普通小學，轉到南大附聰來就讀，他當然要更努力。



蔡銘祥因罹患「瓦登伯革氏症候群」導致先天聽覺障礙，除了越南籍新住民的媽媽，父親、祖母、伯父等家人一起協助照顧他。蔡銘祥獲總統教育獎的殊榮，家人都感到很興奮。



南大附聰校長陳秀雅表示，蔡銘祥擁有非常正面的人格特質，在學校會主動協助同儕解決課業問題，回到宿舍會幫忙安撫和照顧多重障礙的同學。而且做任何事都很用心，常被賦予擔任校內活動司儀的任務，並獲選為模範生。



陳秀雅指出，蔡銘祥雖然手指不靈活，但克服握筆不穩的困境，獲得第19屆全國聽障國語文競賽國中書法組第一名、及106年度高屏南地區聽障生國語文比賽書法類國中組第一名，在體育和藝術領域也表現亮眼。



內政部移民署台南市第二服務站主任陳泗村表示，蔡銘祥曾獲得106年新住民及其子女培力獎助學金。這次獲得總統教育獎，希望蔡銘祥堅持夢想，繼續創造無限可能。



蔡銘祥說，他還要勤練羽球，希望能有機會參加聽障奧林匹克羽球競賽，為國爭光。（編輯：黃于）1070626