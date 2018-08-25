紀念乙未保台戰爭 彰縣辦紀念活動

（中央社記者吳哲豪彰化25日電）為緬懷乙未保台戰爭，彰縣府今天舉辦紀念活動，彰化縣長魏明谷、客委會主委李永得及烈士吳湯興的後代出席，魏明谷表示，八卦山在乙未戰爭占有重要地位，期盼民眾了解。



彰化縣政府今天在八卦山乙未保台紀念公園，舉辦「1895乙未保台彰化之役紀念活動祭祀典禮」，出席的有魏明谷、李永得以及參與保台之役烈士吳湯興的後代吳振雄等人。



西元1894年，中日爆發甲午戰爭，清朝戰敗割讓台灣，1895年，日本要接受以及統治台灣時，台灣人群起抵抗、爆發戰爭，其中規模最大的是在八卦山發生的乙未保台灣戰爭，帶領抗日義勇軍的吳湯興等人都在戰爭中陣亡。



李永得致詞時指出，乙未保台戰爭本質上是反殖民的戰爭，發自民間保衛自己的力量，展現出客家精神，也是台灣精神。



魏明谷則說，這次活動為緬懷抗日先烈，八卦山在台灣的軍事戰略位置很重要，縣府希望藉由紀念活動讓民眾了解這段歷史，後代子孫能了解先民的奮鬥史。



「1895乙未彰化之役紀念活動」今、明2天在八卦山乙未保台紀念公園及彰化孔廟登場，除了有祭祀典禮，還有古戰場踏查小旅行以及穿越古戰場大地遊戲，還有客家音樂會、客家產業市集等，期盼達到保存並傳承文化的願景。（編輯：施燕飛）1070825