祭拜好兄弟 別忘了生薑和鹽巴

農曆7月15日為中元節，民眾一般習慣在這天宴請「好兄弟」，除準備豐盛佳餚，一旁也會擺上生薑、鹽巴代表山珍海味，還有一盆洗臉水讓好兄弟使用。中央社記者盧太城台東攝 107年8月25日

(中央社記者盧太城台東縣25日電)中元節，民間習慣今天宴請「好兄弟」，在台東，豐盛的祭拜供品旁，還會擺上生薑和鹽巴代表「山珍海味」，也準備了一盆洗臉水，讓好兄弟吃完後，乾淨的趕下一餐。



習俗農曆7月鬼門開，陰間孤魂野鬼可以到人間遊玩一個月，村落、廟宇會舉辦盛大的普渡 (大拜拜)，讓「好兄弟」享受人間美味，普渡並不侷限在農曆7月15日中元節當天，從7月1日至30日任何一天都可以。



除大型的團體普渡外，家家戶戶也會有祭拜，通常都是選擇7月15日中元節這一天。台東縣鹿野鄉永安村長陳志輝說，選擇農曆7月15日沒特別意義，就是剛好在「好兄弟」放暑假的中間。



今天不管是台東市區街道，或是農村小巷，都可以看到家門前擺設供桌，祭拜「好兄弟」；有人豪氣的準備整隻雞和大塊豬肉，也有人準備清淡蔬果，讓「好兄弟」有不同選擇。



不過，不管是豐盛的美味佳餚或是清淡蔬果，桌上都會有生薑和鹽巴。



陳姓婦女說，生薑種在山上，鹽巴來自海上，生薑加鹽巴象徵「山珍海味」；過去窮苦農村，並不是每個家庭都有魚有肉，因此就以生薑和鹽巴當作「山珍海味」，延續至今，只要在桌上放上生薑和鹽巴，就代表「山珍海味」。



另外，會在供桌旁放個全新的臉盆裝水和毛巾。陳姓婦女說，「好兄弟」大快朵頤後，手嘴油膩膩，讓他們清洗後，乾乾淨淨地趕下一攤 (餐)。



農曆7月，民間認為「好兄弟」遊蕩在人間，但也有「管區」陪著，鬼魂的管區就是俗稱的土地公。另外，7月禁忌也特別多，例如擔心被「水鬼」抓走，會禁止戲水，或是不能遠遊，天黑後不在外遊蕩，昆蟲、蛇不能任意打殺等。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070825



