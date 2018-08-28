柯文哲：柯P認同卡是宣傳政治價值與理念

（中央社記者梁珮綺台北28日電）台北市長柯文哲今天說，新竹屬於農業縣市，縣長參選人徐欣瑩若未簽署「柯P認同卡」上「不發重陽敬老金」，他能理解，強調認同卡只是宣傳他的政治價值與理念，不強迫他人。



民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天上午7時50分登記參選，柯文哲原定上午陪同，因故取消，外傳是因徐欣瑩不簽署「柯P認同卡」上第2條「反對在負債情況下，發放重陽敬老金類型的一次性支出」。



柯文哲上午10時受邀出席Smart City Forum-智慧城市論壇，與美國在台協會（AIT）處長酈英傑、經濟部政務次長曾文生等人合影留念後，接受媒體訪問。



他說，他原定上午要趕往新竹陪徐欣瑩登記，但幕僚提醒他要以身作則，因他禁止政務官上班時間替他人助選，若他上午請假前往新竹，等於自己打臉自己，加上受AIT邀請出席論壇，計算新竹到台北的車程，遲到也相當失禮。



柯文哲表示，新竹縣他支持徐欣瑩絕對沒問題，只是之後會另外找時間幫忙助選；至於徐欣瑩未簽認同卡上的不發放重陽敬老金，他說，「新竹市是農業縣，那條她不簽我本來就可以理解」。



柯文哲說，「柯P認同卡」是他藉此提出一個政治主張，「講穿了也是趁機宣傳我們的政治價值、政治理念，沒有去強迫大家要百分之百跟我們一樣」，只要大部分支持就好。



他說，政治上不要幻想他人的想法會百分之百與自己相同，他不會因為100件事當中，對方有1件與他不同，就要劃清界線、歸類到不同陣營，因朋友中也有分程度，有好朋友、很好的的朋友、不是很好的朋友。



對於競選總幹事人選，柯文哲坦言，考慮延攬台北市影視音實驗教育機構校長小野，雙方正在談；對他而言，擔任總幹事一職的人最重要的不是夠凶悍，而是能夠調和鼎鼐，「溫柔的聲音比疾言厲色還有用」。（編輯：李錫璋）1070828