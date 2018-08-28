嘉義縣長登記 翁章梁吳芳銘兄弟登山各自努力

民進黨嘉義縣長參選人翁章梁（前右2）28日由妻子（前右3）陪同登記參選，並與同黨縣議員參選人一起喊口號預祝當選。中央社記者黃國芳攝 107年8月28日

（中央社記者黃國芳嘉義縣28日電）宣布退出民主進步黨的嘉義縣副縣長吳芳銘、民進黨嘉義縣長參選人翁章梁今天先後登記參選嘉義縣長；翁章梁表示，參選是每個人的自由；吳芳銘說，兄弟登山，各自努力。



吳芳銘上午比翁章梁提早30分鐘前往嘉義縣選舉委員會登記參選，他說，登記前宣布退出自西元1991年加入的民進黨。他已於23日辭嘉義縣選委會主任委員職務，後續會請辭副縣長，但嘉義縣長張花冠會做什麼決定，非他能決策。



吳芳銘表示，改變傳統派系及黨派把持，讓好人才可出頭天，翻轉嘉義，這是參選動機；嘉義縣目前仍有部分地區積水未消退，現在一切以救災優先。



吳芳銘完成登記作業後，翁章梁牽著妻子劉莉英的手前往嘉義縣選委會登記。他說，原本民進黨行動力民意代表團隊要一起陪同登記，但嘉義縣仍有部分地區積水未消退，一切以救災為重。



翁章梁說，豪雨成災，嘉義縣沿海地區嚴重淹水，希望天祐嘉義，總統蔡英文、行政院長賴清德相當關心災情並到嘉義勘災，在中央及地方政府共同努力下，儘快消退積水，讓災民可早日重建家園。



至於吳芳銘退黨參選，翁章梁說，參選是每個人的自由，團隊會按原有競選節奏，爭取選民認同，最後一定會贏得選戰。（編輯：李明宗）1070828



