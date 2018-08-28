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中捷鋼箱梁事故後 市府強化工安稽查

發稿時間：2018/08/28 14:31

最新更新：2018/08/28 14:31

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（中央社記者蘇木春台中28日電）台中捷運綠線3年前施工時，發生4死4傷意外，台中地院今天針對監造施工的8人判刑，台中市政府表示，案發後已協助受害家屬求償，並加強化工安稽查，避免意外再發生。

台中市政府交通局長王義川今天表示，意外發生後，市府除要求捷運綠線全面停工，接受安檢外，法制局及民政局同時也成立單一窗口，提供死傷者及家屬法律、喪葬等協助，並與廠商協商賠償額度與求償事宜。

王義川說，市府與交通部、台北市政府展開三方合約的協商與釐清，增加、檢討與調整台中市政府可要求的工程監督事項；另外，台中市副市長林陵三也組成專案小組進行調查，並提出「增加罰則」、「強化稽查」、「進行合約協商」、「強化勞動檢查」、「提出檢討報告」等五大方案，避免悲劇再發生。

台中市交通局也針對捷運綠線沿線展開工安巡查，增加工程交通維持計畫的稽查人力及層級，並成立「台中捷運綠線工程交通維持計畫稽查小組」，提高稽查次數，針對重大工程，也指派稽查人員直接進駐。

意外發生後，外界傳出是因「捷運趕工」釀災，台中市交通局表示，根據檢方起訴及法官判決，意外主因是現場人員「便宜行事」，吊裝鋼箱梁未架設「支撐架」，以吊車代替時，又提早鬆掉吊繩，才導致曲型鋼箱梁因重心偏移而倒塌釀災。（編輯：施燕飛）1070828

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