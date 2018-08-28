台北藝術中心外牆 北市：108年2月完工

延宕多年台北藝術中心工程，台北市文化局預定在民國110年完工驗收，今年10月先拆除外牆鷹架，明年2月完工，屆時可呈現北藝中心完整外觀。中央社記者劉建邦攝 107年8月28日

（中央社記者劉建邦台北28日電）延宕多年台北藝術中心工程，台北市文化局預定整體工程民國110年完工驗收，今年10月先拆外牆鷹架，屆時可呈現完整外觀，明年2月可完工，總預算約新台幣67億元。



台北市議會教育委員會今天前往捷運劍潭站對面、鄰近士林夜市的台北藝術中心工地考察，包含國民黨籍市議員陳重文、厲耿桂芳、王鴻薇，民進黨籍市議員李建昌、王威中出席，文化局長鍾永豐、工務局長彭振聲等官員陪同。



鍾永豐說，規劃北藝內設置1座1500席大型戲院和2座800席中型戲劇廳，中型戲劇廳可打通，原施工廠商理成營造民國105年惡意倒閉後，造成工程停滯，市府規劃由捷運局負責外牆、劇場工程及協力廠商合約，其他工程則由工務局辦理。



他表示，今年7月，經市政會議討論，通過增列預算7億6700萬元，包含委託技術服務費1億3700萬元、工程建造費6億3000萬元，並送議會審議後同意，經修正後，工程總預算為67億餘元，整體工程預定110年完工驗收。



負責外牆工程的捷運局東區工程處官員表示，北藝中心外牆包含方形量體波浪玻璃、鏡框式和多型式中型劇院的鋁板及大型劇院平面鋁板，因廠商認為執行難度高，導致流標多次，為盡速推動工程，改採分標和減項發包方式辦理，外牆工程已在去年8月初開工，預定今年10月先拆鷹架，屆時可看到完整外觀，明年2月可完工。



議員詢問是否還會增列預算，以及能否如期完工，並直言市府拆除外牆鷹架時間根本是選舉考量，內部根本還在施工。



彭振聲表示，保證不增加預算；鍾永豐說，北藝中心內部及外觀都會依原本設計規劃，並如期完工。（編輯：方沛清）1070828