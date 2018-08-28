丁守中：跟夾娃娃機店家無仇是憂心北市經濟

（中央社記者劉建邦台北28日電）國民黨台北市長參選人丁守中今天說，他跟夾娃娃機店家沒仇，只跟台北市近年招商引資不足、年輕人低薪窮忙等狀況有仇，這意味市長柯文哲做得不夠，是憂心台北市經濟發展。



丁守中下午出席「台北市婦女會後援會成立大會」，國民黨黨主席吳敦義妻子蔡令怡出席力挺。



丁守中受訪時被問及，他日前提及柯文哲上任後，讓滿街增加夾娃娃機店，但台北市經濟表現卻沒有成長，柯文哲上午受訪時被問回應時說，「他跟娃娃機有仇嗎？經濟表現跟娃娃機店有何關係」。



對此，丁守中表示，他跟夾娃娃機店沒仇，只跟台北市近年來招商引資嚴重不足、年輕人低薪窮忙、創新創業未增加有仇，這意味柯文哲做的不夠，這方面要加強，且娃娃機店都是無人顧店，又是短期短租，近期也出現倒店潮，他是為台北市未來經濟發展憂心。



媒體詢問，柯文哲競選辦公室遭人爆料，內部有主管會以不雅言語和下屬溝通。丁守中說，這部分非常不好，待人還是要尊重，像他的司機幫他工作20多年，近期因身體微恙休息，但閒暇時仍會幫他，這意味他對員工不錯。



至於何時跟同黨新北市長參選人侯友宜及高雄市長參選人韓國瑜同台造勢，丁守中說，不管是和韓國瑜或侯友宜及其他市長參選人都會群策群力共同合作打贏選戰，近期應該就會同台。



媒體詢問關於柯文哲考慮延攬台北市影視音實驗教育機構校長小野擔任競選總幹事看法，丁守中說，「這是他家的事」，也是柯文哲權利。（編輯：方沛清）1070828