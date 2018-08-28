823豪雨成災 嘉義緊急動員4醫院災區義診

823豪雨成災，嘉義沿海地區淹水多日，嘉義縣衛生局動員4家醫院及醫師公會、護理師公會醫護人力為災民義診。圖為大林慈濟醫院副院長陳金城（左1）災區義診。中央社記者黃國芳攝 107年8月28日

（中央社記者黃國芳嘉義縣28日電）823豪雨成災，嘉義縣東石、布袋、朴子地區淹水多日，嘉義縣衛生局啟動緊急醫療照護機制，提供義診、心理關懷與諮詢，同時發放漂白水，輔導民眾進行災後清潔消毒。



經多日積極搶救，嘉義沿海地區淹水災情已陸續消退，由於氣候轉涼，擔心災民健康狀況，衛生局自25日起啟動義診機制，27日動員嘉義長庚、大林慈濟、衛生福利部朴子醫院、台中榮民總醫院灣橋分院等4家醫院及醫師公會、護理師公會醫護人力，分別前往6處安置中心為災民義診。



大林慈濟醫院從27日起展開為期一週的義診，前往東石鄉各活動中心及廟口為災民服務，參與義診的副院長陳金城表示，多數民眾都是雙腳泡水多日，出現紅腫、破皮、濕疹等症狀，有的則是清理家園導致身體痠痛。



嘉義長庚醫院自27日起至9月1日，在東石鄉三家村福靈宮收容中心義診，就醫民眾以傷口感染居多，還有慢性疾病藥物用完必須領藥；另對災民及病人安置部分，嘉義長庚也提供第二醫學大樓空間作為病人及家屬安置處所。



衛生局也緊急調度醫藥物品，包括皮膚藥膏、藥用貼布、眼藥水等供災民使用，並啟動心理諮商關懷服務，結合災區義診調度臨床心理師及志工，協助民眾面對災後身家、財產受損的心理創傷。



慈濟志工與國軍弟兄自23日至今，深入嘉義災區運送物資，協助民眾清理家園，出身嘉義的知名烘焙店負責人方漢武，今天和慈濟志工從高雄載運2000個麵包前往嘉義布袋，慰勞辛勞救災的國軍，並關心災民。



國軍機步234旅官兵今天前往布袋鎮東安、考試、東港及永安等村里進行災後復原工作，協助災民儘速恢復正常生活。（編輯：施燕飛）1070828



