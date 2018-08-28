南投縣庫負債續減 免費午餐擴及幼兒園

南投縣長林明溱（前排中）28日出席中小學校長會議時表示，任職3年8個月來，雖然承擔縣府負債壓力並持續減債，但教育不打折，除持續辦理學童免費營養午餐，減輕家長負擔，政策今年更擴大到幼兒園受惠。（南投縣府提供）中央社記者蕭博陽傳真 107年8月28日

（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）南投縣長林明溱今天出席校長會議，勉勵校長用愛落實教育；他回顧執政成果說，上任承擔縣府負債，雖然持續減債，但對教育不打折，縣府辦理免費營養午餐，並擴大到幼兒園。



南投縣107學年度第一學期中小學校長會議今天在國姓國小開幕，縣長林明溱、縣政府教育處長李孟珍等人出席，由弦樂團演奏縣歌揭開序幕，會中頒獎表揚績優學校與教師，並安排客家傳統美食小吃製作課程，讓校長捏製草仔粿、豬籠粄，親手感受先人智慧。



林明溱致詞說，每個孩子都不能放棄，勉勵校長用愛落實教育目標，翻轉孩子未來、培育優秀人才，奠定南投縣競爭軟實力，讓孩童未來成為社會堅實棟梁。



林明溱表示，任職3年8個月來，雖然擔承縣府負債壓力並持續減債，但教育不打折，除持續辦理學童免費營養午餐，確保約3萬5000名學生均衡營養飲食，並減輕家長負擔，政策今年更擴大到幼兒園受惠。



他說，同時透過積極訪視學校，了解教學需求，籌措經費完善教學設備，提升教學品質和學習環境，經全體教育人員努力，南投教育力大幅躍升，相當不簡單，希望持續由校長發揮「首席教師」職責，以創新精神辦學，帶領教師為每一名學生創造更好未來。



林明溱也說，在李孟珍努力下，以「一校一企業」方針引進社會資源，配合學校推動「一校一特色」及各項教育工作，展現豐碩成果，感謝支持的企業成為南投縣教育後盾；另外，也要請教育人員認養學習落後及弱勢學生，用愛關心與輔導，翻轉他們的未來。（編輯：翁翠萍）1070828