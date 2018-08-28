姚文智：運用5G技術打造智慧創新共享新首都

民進黨台北市長參選人姚文智（圖）28日出席第3屆「WHATs NEXT！5G到未來」數位行動產業高峰會，分享智慧城市的構想和理念。中央社記者謝佳璋攝 107年8月28日

（中央社記者王揚宇台北28日電）民進黨台北市長參選人姚文智今天受邀出席一場數位行動產業高峰會時表示，未來應與中央政府合作，運用5G等科技技術，打造「智慧」、「創新」、「共享」新首都。



姚文智今天參加第3屆「WHATs NEXT！移動到未來」數位行動產業高峰會，擔任「成功講堂」 與談者，與國內外產官學研領袖，共同分享新一波的科技創新。



姚文智表示，隨著智慧運用時代來臨，公眾參與開放政府的精神必須實現，台北市i-Voting雖然講的震天嘎響，但真正能發揮參與決策功能有限。



姚文智認為，未來台北市政府要朝開放政府邁進，以開放為本、不開放為例外，並設立不開放政府委員會，經過委員會同意才不開放，其餘不管是預算擬定、公共政策的討論形成，都應該開放。



針對智慧城市的想像，姚文智以「智慧月票」政策為例進行說明，悠遊卡升級後，整合電子票證、商務，將消費回饋折換成里程。



姚文智進一步指出，隨著5G時代來臨，透過點擊數位廣告，包含台語、客語、各種冷門文化或是學習型內容，可藉由數位內容推廣來折換里程，直接回饋給消費者。



此外未來推動的志工社會，可將志工服務時數折換成里程回饋，不同載具、個人與個人之間的點數交換折抵里程等，這些都是智慧時代生活的運用想像。



姚文智認為，隨著區塊鏈、AI、5G、FinTech的快速發展，台灣在這場科技創新的競賽上有著十足的發展潛力；如何以區塊鏈與各領域結合，配合政府法規的解套支持，扶植相關產業發展，才能在國際舞台上佔有一席之地。



姚文智也說，以台北市的資源和人口比例，在5G時代，要朝著百分之百5G覆蓋率的目標前進，減少不同區域和貧富階級的數位落差，讓所有市民都可以享有廉價且高速的網路，這是最基本的智慧城市建設。



其次就是智慧政府的建立，運用資料與數據的整合，不論是在平時的行政治理等，可透過E化系統加強行政服務的便利；在運輸、支付、環保、食安甚至救災方面，都可以善用智慧科技，讓城市的各項系統更親民、更有效率。（編輯：方沛清）1070828