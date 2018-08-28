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澎湖年底五合一選舉 候選人以色系識別

發稿時間：2018/08/28 18:39

最新更新：2018/08/28 19:36

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年底五合一選舉，澎湖縣選舉委員會27日起受理參選登記，打著「用能力超越藍綠」的無黨籍澎湖縣長參選人陳大松（前中），28日在支持群眾陪同下完成登記。中央社　107年8月28日年底五合一選舉，澎湖縣選舉委員會27日起受理參選登記，打著「用能力超越藍綠」的無黨籍澎湖縣長參選人陳大松（前中），28日在支持群眾陪同下完成登記。中央社　107年8月28日

（中央社澎湖縣28日電）年底五合一選舉，澎湖縣長選舉各候選人推出個人的競選色系識別，其中藍綠候選人都維持著藍、綠色系外，其餘無黨的參選人，也都推出選戰的競選色系。

澎湖縣選委會昨天起受理縣長與議員等候選人登記，縣長部分，無黨籍的呂華苑以「黃色」系識別登記，同為無黨籍的陳大松與吳政隆2人，今天以「白色」與「紅色」識別來完成登記。

打著「用能力超越藍綠」的無黨籍縣長參選人陳大松，今天在支持群眾陪同下完成登記，吳政隆也完成登記，截至今天，澎湖縣長選舉候選人有3人完成登記。

也有意參選的無黨籍鄭清發與翁珍聖2人，其中翁還要與家人溝通協調，尚未作最後結論，鄭清發未來可能選擇「白色」和「水藍色」。

澎湖縣縣議員部分，馬公第一選區有樹黨冼義哲、無黨籍陳慧娟、時代力量蔡尚至、無黨籍張再興（現任）、無黨籍林瑞添、國民黨陳雙全（現任）、無黨籍許麗音、無黨籍歐中慨、無黨籍蔡見利；湖西第二選區有無黨籍許育愷；白沙第三選區無黨籍吳凱旋、無黨籍魏長源；西嶼第四選區無黨籍李添進；七美第六選區無黨籍張仁和。（編輯：李亨山）1070828

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