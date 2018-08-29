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楊鎮浯登記選縣長 侯友宜赴金門力挺

發稿時間：2018/08/29 12:48

最新更新：2018/08/29 12:48

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（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）中國國民黨金門縣長參選人楊鎮浯今天在國民黨新北市長參選人侯友宜陪同下登記參選，侯友宜說，特別到金門為楊鎮浯加油打氣，最重要的是談未來雙城合作。

侯友宜說，包括醫療、觀光與跨區服務等，希望促進兩地鄉親有更好的結合，更方便、更即時把事做好，這才是所有政府應有的態度。

除侯友宜，陪楊鎮浯登記者還有妻子張婭玲、國民黨金門縣黨部主任委員林芳旋、金門縣議會議長洪麗萍及國民黨籍金門縣議員李誠智等，一行人在大批鄉親簇擁下，從競選辦公室步行到金門縣政府禮堂完成登記。

楊鎮浯表示，是為國民黨而參選，希望大家站出來支持國民黨，讓國民黨變成有力政黨帶領台灣，改變金門與台灣現況，讓台灣跟金門都有好日子過。

他說，要用真實精神找回所有無形與有形的金門價值。如果當選，第一件事就是打造廉政委員會，邀社會大眾監督縣府施政。

侯友宜表示，金門很棒，人美又善良、風景好，更重要的是非常乾淨，希望楊鎮浯當選後更多造福金門人。

他說，新北市約20萬金門鄉親，很多是「厚友誼」，金門縣警察局金城和金湖分局還是他在內政部警政署長任內成立，很多警察和退休警察好友向他打招呼，希望和金門好友持續密切聯絡。

至於副總統陳建仁在南台灣淹水期間到金門引發爭議，侯友宜答覆媒體詢問時表示，現在南部還有災情，除全力防災，應從事災後復建，大家團結一致面對這個困境才是應有的態度，而「哪位首長做什麼事」，民眾眼睛雪亮，心中自有一把尺。（編輯：李明宗）1070829

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