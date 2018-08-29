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屏東強降雨淹水區 治水工程都在進行

發稿時間：2018/08/29 17:11

最新更新：2018/08/29 17:11

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）這一波西南氣流強降雨，造成台17線東港警分局及林邊鄉嗂仔口橋路段因淹水封路一週，南州鄉萬華村及屏科大、大仁科大前道路又見淹水，屏東縣政府表示，治水工程都在進行。

熱帶低氣壓及西南氣流從23日起為屏東帶來強降雨量，平常遇雨則淹的淹水區台17線東港警分局及林邊鄉嗂仔口橋路段因淹水未退，到今天還是封路。

另外，屏東科技大學前的科大路及大仁科技大學前的道路近年遇雨則淹，這波西南氣流也見淹水；南州鄉萬華村也是遇雨則淹，到今天中午，水雖有退，但仍沒有完全消退，車子一過水漫進民宅。

民眾關切這些遇雨則淹的地區何時能改善，屏東縣政府水利處長江國豐表示，台17線東港警分局及林邊嗂仔口橋路段的「南埔埤排水改善」在6年新台幣600億元的綜合治水計畫裡，因牽涉到都市變更土地的取得，因此拖了3年多，今年將完全取得土地，明年就會發包施工，工程將墊高橋樑及路面。

江國豐表示，八八水災後，台17線佳冬羌園地區及林邊多數路段較少淹水，就是在治水計畫裡將路面墊高，橋梁提高。

至於南州鄉的萬華村目前縣府正在進行村落連外排水工程的改善計畫，可望改善淹水；屏科大前的科大路也在進行東林排水的改善，目前正進行到第2期工程；大仁科大前道路的淹水問題，下游排水改善也正在施工。

在四處勘察淹水災情中，飽受民眾壓力，江國豐有感而發的表示，縣政府正一步步分年分期的在改善這些淹水區。

至於這次淹水最嚴重的新園鄉，歷經八八水災以來最嚴重的淹水災情，今天中午港西村中和路水還沒完全消退。江國豐表示，八八水災後，新園鄉興建了2個抽水站，這次淹水嚴重，主要真的就是短期間內強降雨太集中、太大，冠全台的24小時內400多毫米雨量，再加上港西村中和路是低窪區，才會水退得較慢。（編輯：吳佳穎）1070829

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