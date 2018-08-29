新北打造採購商洽平台 為企業媒合國外買家

（中央社記者黃旭昇新北29日電）2018新北國際採購商洽週暨先進製造論壇今天舉行，邀14個國家、45名國際企業買主，並吸引220家新北企業參加與買主對談。台灣企業展示亮點產品，希望在此平台可以媒合買家。



新北市政府經濟發展局協助產業開拓海外市場增加行銷通路，今天結合資訊與通信科技（ICT）、銀髮生技與金屬機械及紡織產業，舉辦國際採購商洽週暨先進製造論壇，邀英國、義大利、美國、波蘭、越南、日本、泰國與韓國企業買主參加。



經發局說，舉辦論壇是要協助新北企業掌握國際趨勢，提升產業競爭力。新北市採洽會累積多年的展出能量與口碑，海內外相關業者做為採購的重要平台，期望與新北廠商交流開發技術，及尋找長期合作夥伴，初估今年創造超過新台幣35億元潛在商機。



經發局表示，今年邀美國知名企業Twitter來台尋找伺服器、儲存、中央機房及雲端資料中心等相關設備合作供應商。越南最大電信商Viettel Telecom主動安排參訪企業行程，持續開發新的合作夥伴。



英國買主Briteyellow首席執行長佛瑞丁（Fredi Nonyelu）表示，他於2017年來台時，對台灣資通訊技術，電子零組件兼具品質及價格的高CP值，留下深刻的印象，希望今年挖掘更多通訊定位相關技術及零組件企業，並簽署長期合作夥伴與供應商契約。



韓國智慧城市產業協會三度來台，並率3家專注智慧城市綠能、監控、交通與智慧醫療相關應用領域會員，在台灣找相對應的硬體製造商合作夥伴。



市長朱立倫應邀主持開幕，他表示，許多產業在新北市生根茁壯，更是台灣面向世界的市場與生產基地，有超過27萬家的公司行號，形成全國最大的製造產業聚落與完整的產業供應鏈。



朱立倫還逐一到各展覽攤位瞭解各家產品，有廠商開發以手機連線拔罐，朱立倫捲起衣袖體驗。（編輯：李錫璋）1070829