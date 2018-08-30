/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 紀淑如楊俊瀚金鐘獎孫安佐
>rss

果菜市場改建版本 柯文哲：專業解決

發稿時間：2018/08/30 16:54

最新更新：2018/08/30 17:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
民進黨籍台北市議員簡舒培30日在議會質詢時表示，北農總經理吳音寧提出第一果菜市場改建版本遭市場處拒絕，她合理懷疑吳音寧可能「擋人財路」才會不斷被攻擊；面對議員犀利質詢，台北市長柯文哲（前右）比出手勢澄清，並不滿回應「妳這樣是指控」。中央社記者徐肇昌攝　107年8月30日民進黨籍台北市議員簡舒培30日在議會質詢時表示，北農總經理吳音寧提出第一果菜市場改建版本遭市場處拒絕，她合理懷疑吳音寧可能「擋人財路」才會不斷被攻擊；面對議員犀利質詢，台北市長柯文哲（前右）比出手勢澄清，並不滿回應「妳這樣是指控」。中央社記者徐肇昌攝　107年8月30日

（中央社記者梁珮綺台北30日電）民進黨市議員簡舒培今天說，北農總經理吳音寧提出第一果菜市場改建版本，卻被市場處以未取得公會同意為由拒絕。台北市長柯文哲說，專業問題專業解決，在議場討論太離譜。

柯文哲今天下午率市府團隊到台北市議會列席市政總質詢，由於台北市政府規劃第一果菜市場與魚類市場分批改建，簡舒培質詢時指出，吳音寧在今年3月提出第一果菜市場改建折中版本，比市府版本便宜11億元，卻被市場處4月27日發文，要求北農要在4月30日前取得蔬菜及青果公會同意。

簡舒培表示，市場處最後以北農未取得公會同意為由，改送貴11億元的舊版本核定並辦理發包作業，她說，吳音寧的版本較省錢，要求市府應說明清楚不採納的原因。

柯文哲說，若未被採納，代表這份計畫書一定是不好用，台北市政府有很多專業人馬，針對市場改建討論、研究多年，「如果我們討論過了，沒有理由輸給一個北農的總經理」，他說，若吳音寧有意見，應該到北市府內溝通。

柯文哲一臉不悅，指台北市政府機構龐大、專業顧問也多，「還搞不過一個（吳音寧）...她（指吳音寧）懂什麼東西啊？」直言改建方案拿到議場討論，太過離譜。

北農董事長陳景峻表示，吳音寧提出改建方案後，卻沒有在北農內部討論過，他完全不知道有這版本，吳音寧是提出來後要台北市政府硬生生接受；產發局長林崇傑說，吳音寧的計畫中只考慮到她自己，沒有考量到魚類市場與整體規劃。

簡舒培說，因市場改建利益太大，她合理懷疑吳音寧可能「擋人財路」，才在提出新版本後不斷被攻擊；柯文哲不滿回應「妳這樣是指控」，強調市府超過百億元的案子，都設有廉政平台監督，如果吳音寧的提案被拒絕，應該有問題。（編輯：李錫璋）1070830

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP