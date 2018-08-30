果菜市場改建版本 柯文哲：專業解決

民進黨籍台北市議員簡舒培30日在議會質詢時表示，北農總經理吳音寧提出第一果菜市場改建版本遭市場處拒絕，她合理懷疑吳音寧可能「擋人財路」才會不斷被攻擊；面對議員犀利質詢，台北市長柯文哲（前右）比出手勢澄清，並不滿回應「妳這樣是指控」。中央社記者徐肇昌攝 107年8月30日

（中央社記者梁珮綺台北30日電）民進黨市議員簡舒培今天說，北農總經理吳音寧提出第一果菜市場改建版本，卻被市場處以未取得公會同意為由拒絕。台北市長柯文哲說，專業問題專業解決，在議場討論太離譜。



柯文哲今天下午率市府團隊到台北市議會列席市政總質詢，由於台北市政府規劃第一果菜市場與魚類市場分批改建，簡舒培質詢時指出，吳音寧在今年3月提出第一果菜市場改建折中版本，比市府版本便宜11億元，卻被市場處4月27日發文，要求北農要在4月30日前取得蔬菜及青果公會同意。



簡舒培表示，市場處最後以北農未取得公會同意為由，改送貴11億元的舊版本核定並辦理發包作業，她說，吳音寧的版本較省錢，要求市府應說明清楚不採納的原因。



柯文哲說，若未被採納，代表這份計畫書一定是不好用，台北市政府有很多專業人馬，針對市場改建討論、研究多年，「如果我們討論過了，沒有理由輸給一個北農的總經理」，他說，若吳音寧有意見，應該到北市府內溝通。



柯文哲一臉不悅，指台北市政府機構龐大、專業顧問也多，「還搞不過一個（吳音寧）...她（指吳音寧）懂什麼東西啊？」直言改建方案拿到議場討論，太過離譜。



北農董事長陳景峻表示，吳音寧提出改建方案後，卻沒有在北農內部討論過，他完全不知道有這版本，吳音寧是提出來後要台北市政府硬生生接受；產發局長林崇傑說，吳音寧的計畫中只考慮到她自己，沒有考量到魚類市場與整體規劃。



簡舒培說，因市場改建利益太大，她合理懷疑吳音寧可能「擋人財路」，才在提出新版本後不斷被攻擊；柯文哲不滿回應「妳這樣是指控」，強調市府超過百億元的案子，都設有廉政平台監督，如果吳音寧的提案被拒絕，應該有問題。（編輯：李錫璋）1070830