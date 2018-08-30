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工人挑戰直轄市 朱梅雪登記挑戰桃園市長

發稿時間：2018/08/30 18:11

最新更新：2018/08/30 18:32

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中華航空企業工會秘書長朱梅雪（前左）30日以無黨籍身分前往桃園市選委會，正式登記參與桃園市長選舉，中央社記者吳睿騏桃園攝　107年8月30日中華航空企業工會秘書長朱梅雪（前左）30日以無黨籍身分前往桃園市選委會，正式登記參與桃園市長選舉，中央社記者吳睿騏桃園攝　107年8月30日

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）中華航空企業工會秘書長朱梅雪今天以無黨籍身分，登記參與桃園市長選舉，並以「台灣百年第一次，工人挑戰直轄市」為訴求，終結藍綠惡鬥，也代表基層人民力求改變的決心。

92天前才被工會賦予參選桃園市長使命的朱梅雪今天在工會夥伴的陪同下到選委會完成登記作業，綠黨桃園區議員參選人羅岳峰、左翼聯盟平鎮區議員參選人劉念雲等人也都到場力挺，期望整合第三勢力衝出藍綠以外的力量。

無黨籍的桃園市長參選人朱梅雪表示，自己的身高只有150公分，工會的夥伴都暱稱是「小巨人」，自己只是華航修護工廠的工人，在工會以新台幣50萬元的支持，以及450多個單位與民眾小額捐款襄助下，終於在昨天湊齊200萬元保證金，宣布將以陳定南為標竿，抗衡藍綠勢力。

朱梅雪更喊出「台灣百年第一次，工人挑戰直轄市」口號，並提出9大政見，同時向對手鄭文燦、陳學聖及還未登記的楊麗環喊話，邀請3人公開財產申報與競選經費，並進行政策辯論，打一場「乾淨的選戰」，也呼籲市民一起投入選戰，爭取自己的權益。（編輯：吳協昌）1070830

中華航空企業工會秘書長朱梅雪（前左3）30日以無黨籍身分登記參與桃園市長選舉，更喊出「台灣百年第一次，工人挑戰直轄市」口號，共提出9大政見。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年8月30日中華航空企業工會秘書長朱梅雪（前左3）30日以無黨籍身分登記參與桃園市長選舉，更喊出「台灣百年第一次，工人挑戰直轄市」口號，共提出9大政見。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年8月30日
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