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傅崐萁赴美遭拒發簽證 縣府抗議AIT干涉內政

發稿時間：2018/08/31 00:20

最新更新：2018/08/31 00:20

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（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）花蓮縣長傅崐萁原訂25日前往洛杉磯，與天普市簽署締結姐妹市備忘錄，並出席全美台灣同鄉聯誼會年會，但遭美國在台協會拒發簽證，因此未能出席。縣府晚間發新聞稿表達抗議。

新聞稿指出，傅崐萁日前原訂前往美國與加州天普市締結姊妹市，並應邀於全美台灣同鄉聯誼會總會第41屆年會大會演講，然而卻在赴美前3天，遭美國在台協會（AIT）要求補交10年前作廢的護照及20年來所有官司資料翻譯文件，百般刁難，傅崐萁嚴正抗議，「不接受這種干涉台灣內政，拒絕去美國」。

傅崐萁表示，全美台灣同鄉聯誼會過去僅邀請總統參選人參與年會演講，今年3月即盛情邀請他出席，經過考慮後他7月決定參加，卻遭AIT諸多刁難及不合理要求補件。傅崐萁拒絕申請後，AIT甚至不還他護照，還要請外交部發文才要還，據相關人士透露，AIT這些舉動是上級所交辦，試問這不是民進黨聯合美國打壓是什麼？

新聞稿指出，傅崐萁曾多次造訪美國，包括華盛頓、紐約、夏威夷、洛杉磯、舊金山等地，2005年擔任立法院國防委員會召集委員時，也曾代表台灣赴美談判軍購案，每次美方都是熱烈歡迎，唯獨此次受到如此惡劣對待，美國不是自詡是全世界最民主的國家嗎？怎麼可以如此對待一個台灣民選首長？受到誰的指使昭然若揭。1070830

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