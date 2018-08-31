柯文哲：對負債加碼發敬老金非常有意見

（中央社記者梁珮綺台北31日電）台北市長柯文哲點名彰化縣發放敬老金是騙選票，但卻「能理解」新竹縣長參選人徐欣瑩要續發重陽敬老金。他今天說，兩者有層次之分，他對於加碼來加重財務負擔非常有意見。



柯文哲日前接受「鏡週刊」專訪，直接點名彰化縣不只發放重陽敬老金，還加發春節敬老金，負債接近警戒線還加碼，根本是為騙選票，「不惜讓台灣希臘化」；民主進步黨秘書長洪耀福昨天說，台灣有城鄉落差，不能用台北觀點看中南部縣市長的做法。



另外，柯文哲的「柯P認同卡」中，第2條為「反對在負債情況下，發放重陽敬老金類型的一次性支出」，他支持的民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩未簽署此條，柯文哲28日受訪時表示，新竹屬於農業縣市，他能理解不簽的理由。



柯文哲今天上午出席2018台北3C電腦電器空調影音展，踏入會場前，在門口接受媒體訪問時表示，台北市是全台灣最先進的城市，教育水準、社經地位都最高，連在台北市推動不發重陽敬老金都有困難，所以他能了解農業縣市如果不發的難處。



但是，他說，維持現狀與負債再加碼發放有層次之分，他對於負債累累仍要加碼發放「非常有意見」。



至於點名彰化縣，他說，「我只是不小心讀新聞，讀到那一段而已」。（編輯：梁君棣）1070831